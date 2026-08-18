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Kayne Van Oevelen vuelve a escena: puerta abierta para Vicent Abril

Kayne Van Oevelen ficha por el Ipswich Town
Kayne Van Oevelen podría llegar al Valencia. Instagram del jugador
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ValenciaKayne Van Oevelen y el Valencia CF negocian una cesión para esta temporada. El meta neerlandés, que estuvo a punto de llegar fichado a Mestalla y que finalmente fue vendido al Ipswich Town, podría recalar en Valencia finalmente. El conjunto inglés pujó más, tenía más poderío y el FC Volendam no dudó.

Sin embargo, parece que en el Ipswich Town no va a tener minutos y en Valencia, sólo con Stole Dimitrievski en nómina (Rivero apenas cuenta) podría tener más opciones en Mestalla y las negociaciones están abiertas.

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Kayne van Oevelen
Kayne van Oevelen. FC Volendam

Un portero joven a la sombra de Stole

La sintonía entre el futbolista y el Valencia, que llegó a tener un contrato con él, es fluida y está avanzada según ha avanzado Tribuna Deportiva y ha podido confirmar ElDesmarque, por lo que no se descarta que pueda llegar en los próximos días.

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Kayne, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del Volendam e hizo su debut con el primer equipo en mayo de 2024, antes de llegar a disputar un total de 64 partidos en todas las competiciones. 

Disputó 32 partidos en la Eredivisie durante la temporada 2025/26 y se unió a la plantilla del Town en el campo de entrenamiento del club en La Manga, España. Ahora espera acontecimientos.

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Vicent Abril, portero del Valencia CF
Vicent Abril, portero del Valencia CF. Valencia CF

Vía libre para Vicent Abril

La llegada de un segundo portero liberará a Vicent Abril, como ya publicó ElDesmarque el pasado 14 de julio. El plan del Valencia CF sigue siendo Dimitrievski, otro portero que se pretende fichar para que compita con él y que podría ser el joven Kayne Van Oevelen, y el tercero en discordia será Rivero, si no sale.

Y es que, Vicent Abril, el portero que Corberán se ha llevado a la pretemporada, que es internacional con las categorías inferiores de España (ya se ha estrenado con la sub 21) y que está llamado a ser el futuro portero del Valencia CF, saldrá cedido para tener minutos y formarse. En el club saben que aún tiene que crecer, que tiene que dar el salto a la élite, foguearse y tener minutos porque va a ser el portero del Valencia CF del Nou Mestalla y la Segunda RFEF se le queda pequeña. El futbolista lo tiene claro y, aunque tiene ofertas de Primera del extranjero y de varios equipos españoles dispuestos a darle los minutos que precisa, parece que Tarragona es el destino que ha elegido.

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