David Torres 18 AGO 2026 - 15:05h.

Corberán da pistas sobre su once titular y su sistema para LALIGA a falta de más fichajes

Podría calcar el once titular ante el Hércules incluyendo a Gayà por el canterano Rodrigo Gamón

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ValenciaMientras se gestiona la llegada de Arnau Martínez para cubrir el lateral derecho, Carlos Corberán tiene que hacer marcha contando con que no tendrá al catalán y aprovechando los futbolistas disponibles. Como ya sucediera ante el Hércules en el último amistoso de pretemporada, el técnico ensaya no con el tradicional 1-4-4-2, que es el que le gusta, sino con el 1-5-3-2 que minimiza las labores defensivas del lateral derecho.

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El problema, no obstante, es encontrar un carrilero por la derecha y ahí, como pasó en la segunda parte contra los alicantinos, Jesús Vázquez tiene fundadas papeletas de entrar en el equipo.

De confirmarse esta novedad, Gayà por el canterano Rodrigo Gamón sería la única cara nueva en el once titular con el que está practicando Corberán para el sábado, tal y como ha adelantado la Cadena COPE. Así, el posible once titular sería el formado por Dimitrievski; Jesús Vázquez, que haría de carrilero por la derecha, Tárrega, Pepelu, De Haas en el centro de la zaga y Gayà por la izquierda. Guido Rodríguez y Ugrinic formarían el doble pivote, dejando las tareas creativas a Sato y Javi Guerra, que escoltarán a Hugo Duro, el único punta al cien por cien; ya que Sadiq vuelve tras lesión.

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El 1-5-3-2 que Carlos Corberán está implementando esta pretemporada tiene algunas ventajas. La primera de ellas, minimiza la ausencia de laterales derechos. Además, le da consistencia a la zaga y fluidez a la salida del balón con Pepelu incrustado entre los centrales. También, le evita tener que elegir entre Gayà o Jesús Vázquez a la hora de seleccionar un jugador en el costado izquierdo y, por último, se evita la necesidad de buscar un extremo más que no tiene tras la lesión de Rioja y ante la ausencia de fichajes en esa demarcación como Largie Ramazani.