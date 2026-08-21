Redacción ElDesmarque Madrid, 21 AGO 2026 - 12:04h.

El futbolista costamarfileño ha caído de pie en el vestuario del conjunto blanco

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El buen ambiente en el Real Madrid también se refleja en los entrenamientos. Kylian Mbappé y Yan Diomande protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la sesión, confirmando la buena conexión que existe entre ambos. El francés no ha dudado en vacilar al joven delantero por la cinta que llevaba durante el entrenamiento, provocando las risas entre los dos. Poco después, volvieron a dejar otra imagen curiosa al jugar a piedra, papel o tijera y riéndose durante los rondos. Parece que el costamarfileño ha caído de pie en el vestuario del conjunto blanco y que el proceso de adaptación será mucho más sencillo de lo que podía parecer por su juventud.