Redacción ElDesmarque Madrid, 21 AGO 2026 - 09:33h.

El futbolista costamarfileño ha explicado cómo fue la llamada del técnico portugués para ficharle, recuerda los consejos que recibió de Didier Drogba y revela el compromiso que va a tener con Mourinho

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Yan Diomande ya es un soldado más de José Mourinho. El futbolista marfileño, uno de los grandes movimientos del mercado del conjunto blanco, ha concedido su primera entrevista desde su llegada a la capital española a SportyTV y ha repasado cómo vivió una operación que, para él, supuso cumplir un sueño. El atacante no ha ocultado su ilusión de haber llegado al Santiago Bernabéu y tampoco su admiración por Mourinho, con quien protagonizó una sorprendente conversación antes de cerrar su fichaje a por el Real Madrid.

Mourinho se levantó a las cinco de la mañana para hablar con Diomande

El joven futbolista ha revelado el momento en el que conoció el interés del Real Madrid. “Fue como un sueño porque no hay club más grande. Desde que lo supe, no dormí. No podía creerlo”, explicó. Después de hablar con Juni Calafat, jefe de ojeadores del conjunto blanco, tuvo una de las conversaciones más sorprendentes de todo la operación. “Mourinho se levantó a las 5 de la mañana para hablar conmigo. Eso significa que es importante. Cuando el Madrid te llama no puedes decir que no”, relató Diomande, que además se sorprendió al comprobar que el técnico portugués hablaba francés.

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El primer encuentro entre ambos también quedó grabado en su memoria. “Te prometí que ibas a ser parte de mi equipo y aquí estás”, le dijo Mourinho. La respuesta del futbolista fue inmediata: “Estoy feliz de trabajar contigo porque eres el mejor. Puedo aprender mucho de él, es el entrenador adecuado para seguir con mi formación. Estoy preparado para morir por él”.

El consejo de Didier Drogba para triunfar con Mourinho

Diomande ha llegado al primer vestuario de su carrera que está plagado de estrellas, pero mantiene una relación especialmente cercana con Vinicius y también con Mbappé, con quien comparte idioma. “Me cae bien todo el mundo. Todos son amables conmigo”, aseguró. Antes de incorporarse al Real Madrid, además, recibió el consejo de una de las grandes leyendas de Costa de Marfil. Didier Drogba habló con él y le recomendó trabajar duro bajo las órdenes de Mourinho: “Me dijo que Mourinho era como su padre, que tuviese cuidado. Tienes que trabajar duro, pero es un buen tipo”.

El joven atacante también ha recordado sus primeros pasos en el Leganés, club al que no olvida después de darle la oportunidad de debutar profesionalmente precisamente contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aquel día intercambió la camiseta con Mbappé y ahora comparten vestuario bajo las órdenes de Mourinho. El técnico portugués, por su parte, ya ha destacado públicamente el perfil de Diomande y su capacidad para jugar en ambas bandas, aunque negó haber exigido personalmente su fichaje a El Chiringuito: "No, yo no he pedido a nadie. Yo llego sin pedir a nadie, analizando bien la plantilla, consciente de lo que me gustaría", aseguró.