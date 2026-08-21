Giorgi Kochorashvili, al fin, en Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 21 AGO 2026 - 11:14h.

El ex del Sporting, como es lógico, no estará ante el Athletic Club

Sin Kochorashvili... y sin Rubén Vargas

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El fichaje de Giorgi Kochorashvili, ahora sí, es inminente. El mediocentro aún perteneciente al Sporting posó ante los medios de comunicación este viernes en el Sánchez-Pizjuán y en las próximas horas firmará su nuevo contrato para ser nuevo jugador del Sevilla.

A pesar del run run generalizado y de los acelerones dados para anunciar situaciones que aún no se habían cerrado, el Sevilla no ha conseguido dejar todo atado por el mediocampista hasta este mismo jueves noche, momento en el que el jugador recibió el 'OK' para viajar a Sevilla.

Tras un pequeño tramo por carretera, Giorgi Kochorashvili llegó a la capital hispalense horas antes de hacerse su primera foto ante los medios de comunicación en el Sánchez-Pizjuán, prácticamente recién finalizado el entrenamiento de los que serán ahora sus nuevos compañeros.

Se espera ahora que el futbolista, tras conocer su nuevo estadio, firme su contrato por cuatro temporadas y, a partir del domingo, empiece a trabajar con Luis García Plaza de cara a la tercera jornada de LALIGA EA Sports.

Tras Kochorashvili, a por el delantero

Con el georgiano, al fin, en Sevilla, José Ignacio Navarro se centra ahora en la contratación de un nuevo delantero para Luis García Plaza.

En el Sánchez-Pizjuán, mientras no se cierre la salida de Rubén Vargas, Agoumé o Marcao, los recursos empiezan a escasear y se busca el mejor perfil posible al mejor precio de mercado.

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Con ello, mientras no cambie la situación, George Ilenikhena parece prácticamente descartado, por lo que habrá que buscar nuevos perfiles -que ya los tienen- para completar el ataque del Sevilla de cara a esta temporada que recién comienza.

Aún queda algunos días por delante y, como es sabido, aún quedan muchos deberes en la agenda de la dirección deportiva, que quiere cerrar un buen verano con operaciones que le permitan poner el notable.