A falta de fichajes, bueno es Alfon

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 10:33h.

El Sevilla se ejercitará por última vez antes del Athletic este viernes

Alfon arranca la pretemporada lesionado

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Sin un nuevo delantero, sin Giorgi Kochorashvili, pero con Alfon. El Sevilla completó su penúltima sesión de entrenamiento previa a la cita ante el Athletic Club con la novedad del extremo ex del Celta, que deberá esperar al entreno del viernes para saber si viaja con sus compañeros.

Tras pasar toda la pretemporada ejercitándose en solitario, Alfon se ha reincorporado este jueves al grupo de manera parcial para completar su primer entrenamiento del curso con sus compañeros. Evidente, el jugador aún necesita coger ritmo competitivo y, especialmente, conocer las ideas de Luis García Plaza, con el que solo ha charlado hasta ahora, por lo que parece complicado que tenga minutos en San Mamés.

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Su convocatoria, todo sea dicho, no es tanta locura. Teniend en cuenta la falta de hombres y argumentos, García Plaza podría optar por llamar al ex del Celta para que complete la lista junto a los habituales canteranos, siendo, eso sí, la última opción para entrar.

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Giorgi Kochorashvili, de momento, sin viaje programado

Otro que bien podría optar a la convocatoria, aunque cada vez es más complicado, es Giorgi Kochorashvili. El mediocampista georgiano sigue sin viajar a Sevilla y, de momento, aún no tiene viaje programado, ya que desde Nervión transmiten que aún no está todo cerrado.

A pesar de que este miércoles se avanzó con paso firme en la operación, aún quedan algunos flecos por cerrar, por lo que el Sevilla no confirmará su llegada a la ciudad hasta que todo esté atado con el Sporting, club al que el ex del Levante aún pertenece.

Con todo ello, en resumen, se espera que Luis García Plaza aparezca este viernes en sala de prensa reclamando nuevamente fichajes y que su lista de convocados cuente únicamente con el cambio de Kike Salas, sancionado, por Alfon, recién recuperado.