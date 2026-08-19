Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 20:13h.

A falta de los últimos flecos, el jugador podría llegar a Sevilla en las próximas horas

Giorgi Kochorashvili y, al menos, cuatro más

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Giorgio Kochorashvili está cerca de convertirse en nuevo jugador del Sevilla FC. El conjunto hispalense, tras varias semanas de negociaciones, está cerrando los últimos flecos de su traspaso con el Sporting este miércoles y el mediocampista podría llegar a la capital andaluza en las próximas horas.

Como contábamos este miércoles, la firme intención del Sevilla era que Giorgi Kochorashvili llegase a Sevilla en las próximas horas, pasase reconocimiento médico y se ejercitase al menos una vez con sus compañeros para que Luis García Plaza contase con él en San Mamés.

El reto era altamente complicado, más teniendo en cuenta que el Sporting no estaba poniendo facilidad alguna en su operación, pero a esta hora podemos decir que la historia va por buen camino y sólo faltan los últimos flecos para que su aterrizaje en Nervió esté cien por cien confirmado.

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Giorgi Kochorashvili no será el último

Con la llegada del georgiano, el Sevilla da algo más de oxígeno a una demarcación en la que aún faltan algunas piezas por cerrar. Con Lucién Agoumé en la rampa de una posible marcha, el club trabaja en buscar al menos dos hombres más para la sala de máquinas de Luis García Plaza, siendo Ellyes Skhiri una de las grandes preferencias de la dirección deportiva.

Igualmente, desde la entidad se ha consultado con el Atlético de Madrid las condiciones por Obed Vargas, jugador que complementaría un mediocampo con menos experiencia que el pasado año pero, quizás, con más argumentos y perfiles diferenciados.

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El Sevilla continúa reforzándose en busca de una temporada mucho más tranquila que las dos últimas. No sabemos si habrá más o menos resultados, pero por el momento José Ignacio Navarro sí ha acumulado un importante número de operaciones intentando cambiar, por completo, la dinámica de un equipo que se hundía poco a poco en su propia falta de calidad.