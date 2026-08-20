Bamba Dieng, relacionado con el Sevilla, rompe su segundo fichaje del verano

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 13:46h.

El atacante 'se atasca' en los reconocimientos médicos

El precio del nuevo delantero del Sevilla

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Ha vuelto a ocurrir con Bamba Dieng. El atacante ex de la Ligue 1, relacionado con el Sevilla a principios de verano, ha vuelto a romper su fichaje, esta vez por la Lazio, después de no haber superado el reconocimiento médico con los italianos.

Sin contrato desde que finalizó la temporada, Bamba Dieng ha sido ofrecido a múltiples clubes durante estos últimos meses, entre ellos el Sevilla, y ya estuvo muy cerca de marcharse a Turquía, pero todo acuerdo ha quedado bloqueado después de sus reconocimientos médicos.

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A pesar de que diversas fuentes negaron lo ocurrido y aseguraron que Bamba Dieng no se marchaba a Turquía por un cambio de condiciones inesperadas, este jueves ha vuelto a romper su acuerdo con la Lazio después de que los italianos hayan detectado un problema de rodilla.

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Bamba Dieng, opción no prioritaria en el Sevilla

Cabe recordar que, según contaron desde Nervión a ElDesmarque, Bamba Dieng era una de las opciones que José Ignacio Navarro tenía en su agenda para reforzar el ataque del Sevilla, pero aparecía detrás de otros muchos nombres.

En el Sánchez-Pizjuán intentaron la contratación de Fede Viñas, se interesaron por David Romero y acabaron cerrando la llegada de Robbie Ure.

Ahora, en la nueva búsqueda del '9', Bamba Dieng parece totalmente descartado y es que después de dos problemas en diferentes reconocimientos médicos, parece prácticamente imposible que en Nervión genere algún tipo de ilusión su figura, además de que después de rechazar el acuerdo por Patrick Mercado, parece igualmente complicado que se apueste por un jugador con dichos problemas.