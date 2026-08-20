Rubén Vargas abandona la sesión tras la charla de Luis García Plaza

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 10:53h.

El suizo continúa sin regularidad en los entrenamientos

El Olympiakos responde al Sevilla por Rubén Vargas

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Días complejos para Rubén Vargas. El extremo del Sevilla, entre recuperación post Mundial y rumores sobre su marcha, vive en una continúa montaña rusa cada mañana y este jueves, tras ejercitarse con cierta normalidad el miércoles, abandonó la sesión poco después de la charla de Luis García Plaza.

Según cuentan desde el club, esta salida no está relacionada con su salida, sino que el jugador tiene unas pequeñas molestias y está programado que se ejercite con sus compañeros este viernes.

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A pesar de ello, como es lógico, el suizo aumentó el run run alrededor de su figura tras abandonar el entrenamiento justo después de la charla inicial de Luis García Plaza, una imagen que la pasada semana podía estar dentro de la lógica de su mini pretemporada tras el Mundial pero que ahora sorpende un poco más.

A pesar de que este gesto, como decíamos, no es suficiente para hablar de salida -lógico- sí es un capítulo más en este inestable inicio de temporada que está viviendo Rubén Vargas, que parece evidente que no será titular ante el Athletic Club este sábado.

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El jugador se ejercitó en solitario en el gimnasio y si no sale antes de este sábado, será convocado e incluso podría ser utilizado algunos minutos como sucedió ante el Rayo, pero es evidente que por todas las partes se están recortando los riesgos ante una posible lesión tras no haber vivido un verano normal.

El Olympiakos, de momento, lejos de Vargas

Estas imágenes coinciden con las informaciones aparecidas en las últimas horas alrededor del Olympiakos. Desde el Sevilla aseguran que, de momento, no se ha recibido oferta formal alguna, aunque desde Grecia sí aseguran que José Luis Mendilibar ha dado el 'OK' al interés, por lo que el interés es real y las conversaciones, a buen seguro, se han iniciado.

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El futbolista, por su parte, querría encontrar un destino Champions, situación que de momento no se ha dado y que, todos lo esperan, podría llegar antes del cierre del mercado.