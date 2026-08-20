Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 13:15h.

El Sevilla continúa buscando opciones alternativas

Ellyes Skhiri aparece como opción para el pivote del Sevilla

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Ellyes Skhiri no jugará en el Sevilla. El centrocampista del Bundesliga, que negoció con la entidad blanquirroja, se marcha al FC Koln después de que el Eintracht haya cerrado su traspaso por poco más de un millón de euros.

Señalado como uno de los posibles fichajes del Sevilla para el mediocampo, el pivote tunecino finalmente no llegará al Sánchez-Pizjuán y jugará la próxima temporada en el FC Koln, club desde el que llegó al Eintracht.

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Con esta operación, el Sevilla pierde a uno de sus objetivos principales para completar el mediocampo de Luis García Plaza mientras se centra, al menos de momento, en cerrar la llegada de Giorgi Kochorashvili y la posible marcha de Lucién Agoumé.

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Si el francés acaba marchándose, el club hispalense buscará en el mercado a un pivote y, posiblemente, a un hombre más que complemente el centro del campo (Obed Vargas es una opción), además de Giorgi Kochorashvili, que aún no ha recibido el 'OK' necesario para viajar a Sevilla.

La necesidad de un pivote en el Sevilla

Es importante señalar que, salga o no Lucién Agoumé, Luis García Plaza ya solicitó a principios de pretemporada la llegada de un pivote para su equipo y José Ignacio Navarro, todo sea dicho, lo tenía entre sus deberes para el mercado veraniego.

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De momento, eso sí, no hay espacio para inscribirlo -si llega Kochorashvili y el delantero-, aunque las salidas de Agoumé, Vargas o Marcao, abrirían espacio salarial para algunos fichajes más, entre los que bien podría estar el pivote, el extremo o incluso un central que, de manera circunstancial, pueda jugar en el centro del campo.

Sangante ya ha ocupado esta posición en algún momento en su carrera, aunque el galo parece asentado como central en la idea de García Plaza, por lo que sería mejor buscar otro futbolista para dicha función.