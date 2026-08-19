Kochorashvili: objetivo San Mamés

Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 12:11h.

El Sevilla pretende, de manera definitiva, cerrar su fichaje en las próximas horas

Axel Witsel se aleja; Kochorashvili se acelera

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Giorgi Kochorashvili puede ser la gran novedad del Sevilla en San Mamés. La afirmación, teniendo en cuenta que aún no está cerrado, puede parecer arriesgada, pero es la idea tanto de José Ignacio Navarro como de Luis García Plaza, que espera llegar este miércoles por la tarde al Sánchez-Pizjuán y recibir noticias (casi) definitivas sobre el mediocampista.

Tras varias semanas de tanteo, de negociaciones, subidas y bajadas, el Sevilla espera cerrar en las próximas horas la llegada de Giorgi Kochorashvili para que el futbolista pueda entrenar al menos una vez con sus compañeros y, como consecuencia, ser convocado para San Mamés.

El reto es enorme y es que antes del viaje a Bilbao apenas restan tres sesiones (miércoles, jueves y viernes) y el jugador antes de ser convocado debería pasar reconocimiento médico y ser inscrito en LALIGA -hay espacio salarial para ello-, pero la puerta aún no puede cerrarse.

El Sevilla, con más opciones por si falla Kochorashvili

Como decíamos, la intención de la dirección deportiva es la de cerrar la operación, de una vez por todas, este mismo miércoles, situación que no se da, o al menos no se avanza considerablemente, llevará a los de Nervión a cambiar de objetivo.

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En el Sevilla tienen la paciencia prácticamente agotada en este sentido y si ven que la operación continúa atascada y el Sporting no cede en sus pretensiones, se buscarán otras alternativas.

En las últimas horas han llegado diferentes ofrecimientos interesantes al Sánchez-Pizjuán y aunque algunos están fuera del rango económico disponible, sí invitan a José Ignacio Navarro a ir pensando fórmulas por si Kochorashvili finalmente no puede llegar.

El objetivo, como decíamos, es claro: Kochorashvili debe cerrarse en breve, viajar a Sevilla, pasar reconocimiento médico y trabajar con sus compañeros al menos una vez. No estaría para el once, pero sí al menos para dar algún argumento nuevo a un Luis García Plaza que, nadie lo dude, volverá a pedir fichajes en su próxima rueda de prensa.