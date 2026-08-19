Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 09:09h.

El expresidente se ofrece a Marlaska "para mejorar las cárceles"

La significancia del acuerdo entre Del Nido Benavente y el Sevilla

Compartir







Han sido (muchos) meses sin apenas noticias de José María del Nido Benavente. El expresidente del Sevilla prometió cargar con fuerza (aún más) contra el actual consejo de administración blanquirrojo en redes sociales y, desde entonces, pasó totalmente inadvertido. Su nombre reaparició con los acuerdos alcanzados tras las negociaciones con Sergio Ramos y ahora vuelve a dar una entrevista en prensa, aunque muy lejos de la polémica del Sánchez-Pizjuán.

El exmandatario blanquirrojo ha atendido a El País para hablar sobre su época en la cárcel, sobre todo lo que sintió durante esos meses y, en la misma, deja pequeñas perls que no podrían ser de otro personaje que no fuese Del Nido Benavente.

En la citada entrevista, el expresidente del Sevilla llega casi a compararse con el César y es que argumenta que él era una persona "que había triunfado en el Sevilla, en los negocios, en la abogacía; y verte allí, pasar de la cima a la sima, te hace recapacitar. Como lo que le decían al César cuando venía de las Galias de ganar una batalla: ‘Recuerda que eres humano’. En la cárcel te das cuenta de que eres uno más".

Más allá de dichas declaraciones, Del Nido Benavente recuerda que ayudó a multitud de presos para reducir sus sentencia e incluso que fue sacado de su módulo, mucho más tranquilo, tras una serie de irregularidades en una conversación con otro preso.

Finalmente, al ser cuestionado por su opinión sobre las condenas, el exmandatario deja clara su postura e incluso se ofrece a Marlaska para mejorar las cárceles. "La legislación está anticuada. Si el Estado me dijera: ‘señor del Nido, el ministro [del Interior, Fernando Grande-] Marlaska quiere que usted colabore con Instituciones Penitenciarias’, yo estaría dispuesto a irme gratis dos o tres años a vivir a Madrid. Y pondría el ímpetu en la función resocializadora de los presos".