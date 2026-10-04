Álex Sola se marcha corriendo tras estampar su coche y da positivo en alcoholemia

Pablo Sánchez 04 OCT 2026 - 21:38h.

El hijo de Maldini da positivo en alcohol tras un accidente de coche con seis implicados

El suceso se produjo a primera hora de la mañana

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Álex Sola, jugador de la UD Almería, ha sido protagonista al volante en las últimas horas. Primero por estampar su coche contra otro y salir corriendo del lugar y después por triplicar la tasa de alcohol conduciendo. Unos hechos de los que el cub ya está al tanto a la espera de respuesta.

El jugador fue cazado en las redes sociales mientras se marchaba del lugar de los hechos después de chocar su coche contra otro en una calle poco después de las 07.00 horas. Tardó unos segundos hasta que se fue del lugar. Después fue pillado y dio positivo en alcoholemia tres veces más de lo permitido.

El Almería remonta y sigue lanzado

El Almería ganó por 2-1 al Burgos al remontar con dos goles en solo siete minutos, del 77 al 84, en un partido en el que el equipo burgalés se adelantó al filo del descanso, pero el almeriense reaccionó en la segunda parte para seguir lanzado y sumar su quinto triunfo seguido que le afianza en la tercera plaza, a 3 puntos del líder de LaLiga Hypermotion.

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El Burgos, que llevaba tres victorias seguidas, supo imponer su estilo de fútbol efectivo en la primera parte y abrió el marcador en una buena acción por la izquierda que culminó Jon Karrikaburu en el 40, pero, al final, pagó su intento de controlar el partido y el Almería, con mucho trabajo y un gran Sergio Arribas, remontó con los goles del congoleño Bryan Cipenga y Miguel de la Fuente.

El Burgos salió dispuesto a tener el balón y con una presión alta desde el inicio para dificultar la salida del Almería, que trató de responder buscando también entorpecer la construcción burgalesa y apostó por una posesión pausada para evitar un partido de ida y vuelta, si bien, cuando recuperaba el balón, aceleraba para llevarlo a sus hombres de arriba.

Los rojiblancos fueron ganando presencia ofensiva y encontraron en la banda izquierda una vía para acercarse al área blanquinegra, aunque sufrieron un contratiempo con la temprana lesión de Vesga, sustituido por Quim Junyent. Los visitantes cerraron espacios y el Almería buscó abrirlos con Cipenga y Lelo.