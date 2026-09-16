Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 10:52h.

Raúl Asencio, condenado por un delito contra la seguridad vial: más del triple de la tasa permitida

Se investiga si ha estado involucrado en otro accidente

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Jon Karrikaburu ha protagonizado una de las noticias más negativas en el entorno del Burgos en los últimso días. El delantero, que salió de la Real Sociedad para tener protagonismo rumbo a El Plantío, ha sido detenido tras dar positivo en alcoholemia al volante.

Según cuenta Navarra.com, Karrikaburu fue detenido en un control de alcoholemia después de arrojar una tasa de 0,73 miliegramos de alcohol por litro de aire. Se investiga también si el delantero podría estar involucrado en un accidente.

Gol y asistencia la pasada jornada

El Burgos remontó al Ceuta en un encuentro que comenzó dominando el conjunto visitante, que se puso por delante, y que los locales terminaron dando la vuelta antes del descanso gracias a los goles de Dadie, Karrikaburu y Redru en propia puerta.

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El partido arrancó con un Burgos replegado, dispuesto a conceder la iniciativa al conjunto ceutí, que se encontró cómodo con el balón, aunque sin traducir su dominio en ocasiones claras. Los locales cometieron varios errores en la salida y permitieron al Ceuta manejar el ritmo durante los primeros minutos. La mejor oportunidad visitante llegó mediado el primer cuarto de hora, Sevikyan se incorporó por la banda izquierda y su centro, tras tocar en un defensor, cayó a los pies de Zalazar, que remató con potencia desde la frontal. Ander Cantero respondió con una gran intervención para evitar el gol.

El Ceuta estaba siendo superior y encontró el premio poco después en un saque de esquina dirigido al área pequeña y Carlos Hernández se impuso en el juego aéreo y cabeceó el balón al fondo de la portería para poner el 0-1. La reacción del Burgos fue inmediata y Jon Karrikaburu dejó de tacón el balón para Alberto Dadie, que apareció desde segunda línea y conectó un potente disparo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Pedro López.

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El empate dio otro aire al conjunto burgalés, que comenzó a encontrar más espacios ante un Ceuta que había perdido parte del control inicial. En una acción de contraataque al poco de empezar la segunda parte llegó la remontada. Karrikaburu inició la jugada y David González condujo el balón hasta atraer a varios defensores antes de poner un pase al espacio para el delantero, que superó a Pedro López para marcar su primer gol con la camiseta del Burgos.

El conjunto ceutí trató de reaccionar y Camacho obligó de nuevo a intervenir a Cantero con un disparo desde la frontal, pero fue el Burgos el que volvió a golpear. Galdames probó fortuna desde fuera del área y el balón, tras rebotar en Redru, terminó introduciéndose en la portería visitante dejando el 3-1 definitivo que sirve al Burgos para volver a ganar en casa.