Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 07:11h.

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La grave situación que atraviesa Ceuta desde el pasado mes de julio sigue generando controversia. El apoyo al pueblo ceutí llega desde múltiples rincones y el fútbol no es ajeno a ello. Desde que comenzara la temporada se han sucedido los homenajes en muchísimos estadios, bien sea con pancartas, camisetas o cualquier otra muestra de apoyo. Todo ello también ha generado cierta polémica.

Basta con ver lo sucedido con Ez Abde y las explicaciones que ha tenido que dar por llevar una camiseta en apoyo a Ceuta ante el Villarreal. El jaleo ha ido a más con la decisión de Vinicius, Mbappé y Konaté de no mostrar el lema que portaban frente al Elche. Pero esta decisión de los tres jugadores del Real Madrid también tiene eco en otros clubes como el Barcelona.

El conjunto blaugrana no ha tenido aún ningún gesto de apoyo a Ceuta y Jota Jordi contó, en El Chiringuito, que tampoco será así en el próximo partido del equipo en el Camp Nou. El habitual colaborador del programa explicó por qué la plantilla del Barça no saldrá en casa con una camiseta dirigida al pueblo caballa.

La explicación de Jota Jordi

"No se va a meter en temas políticos. La diferencia es que es una decisión de club y el Madrid toma una decisión que hay tres jugadores que hacen lo que quieren. Ahí están representando al Real Madrid y me consta que hay muchos madridistas enfadados. No se va a meter en un tema político español, más claro no lo puedo decir. No se va a meter en un tema que consideran que es política española. Hay gente que está aprovechando esto y el Barça no va a entrar. El Barca nunca falla con el tema social y si tiene que hacer algo lo hará, pero no se va a meter en política", sentenció haciendo también referencia a lo sucedido en el cuadro merengue.

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