Álvaro Borrego 15 SEP 2026 - 13:41h.

El extremo seguirá "representando con orgullo" los colores de su país y recalca que en ningún caso el gesto tuvo connotaciones políticas

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Ez Abde ha sido objeto de insultos y amenazas por parte de miles de ciudadanos marroquíes que mostraron su desacuerdo con los jugadores del Real Betis, que al igual que los del Villarreal saltaron este lunes al césped de La Cerámica con camisetas de apoyo a Ceuta. Un detalle que nada tiene que ver con política, como ha remarcado el propio futbolista, y sí con un gesto humanitario, en señal de reivindicación por la invasión que ha sufrido el pueblo caballa, que en este último mes ha visto incrementada la violencia y la inseguridad en las calles.

A pesar de ellos, muchos ciudadanos marroquíes, en su mayoría defensores de Ceuta y Melilla como territorio marroquí, vertieron su odio en redes sociales, llenando las plataformas de insultos e incluso amenazas al futbolista del Real Betis. Algo que Ez Abde no respeta ni permitirá bajo ningún concepto, como ha dejado claro en su comunicado. Un escrito en el que reitera su amor por Marruecos, al que seguirá representando "con orgullo", aunque en ningún caso tuvo, para él, connotaciones políticas.

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"Escribo este comunicado para aclarar una situación ocurrida ayer en el encuentro de Liga frente al Villarreal CF. Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada. Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo. Yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces", argumentaba Ez Abde en su cuenta de Instagram.

El Betis, volcado con el pueblo de Ceuta

Conviene recordar que el Real Betis ha sido el primer equipo en anunciar un partido amistoso con carácter solidario contra el AD Ceuta aprovechando el parón de selecciones. El conjunto de Manuel Pellegrini se enfrentará al equipo entrenado por José Juan Romero que milita en Segunda División. De esta manera, el club verdiblanco se solidariza con la causa ceutí y anima a sus aficionados a acudir al encuentro del próximo 1 de octubre a La Cartuja.

Los beneficios obtenidos por la venta de las entradas del partido irán destinados a Cáritas de Ceuta, a petición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las localidades tienen un precio de 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión) para socios (abonados y 'Soy Bético') introduciendo ID-PIN en el código promocional. Todos ellos, además, podrán adquirir hasta 4 localidades adicionales al mismo precio en su misma compra. Para el resto del público, el precio es de 10 euros, más los mencionados gastos de gestión.