Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 11:40h.

El feudo azulgrana ha sido el elegido por la UEFA para albergar la final de dentro de dos temporadas

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El Spotify Camp Nou volverá a acoger una final de Champions League. La UEFA ha elegido este martes el estadio del FC Barcelona como escenario de la gran cita de 2029, imponiéndose a Wembley en la carrera por la sede. La decisión supone un espaldarazo al nuevo coliseo azulgrana, que estará completamente terminado en 2028 y contará con 104.600 localidades, 9.400 de ellas VIP. Será la tercera final de la Copa de Europa que se dispute allí, después de las de 1989 y 1999. El fútbol europeo regresará así a Barcelona con una cita y un Camp Nou preparado para hacer historia.

El Camp Nou le gana la batalla a Wembley

La candidatura azulgrana contaba con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno de España. Frente a ella estaba Wembley, que también había presentado oficialmente su propuesta para albergar la final de 2029. La UEFA ha valorado además las condiciones de Barcelona para recibir a miles de aficionados, con una amplia oferta hotelera y aeroportuaria y la proximidad de los aeropuertos de Girona y Reus.

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El estadio estará preparado para acoger el encuentro después de completar las obras previstas, incluida la instalación de la cubierta durante el verano de 2027. La final de 2028 se disputará en el Allianz Arena de Múnich, mientras que el Riyadh Air Metropolitano será el escenario de la final de 2027, por lo que dos de las próximas tres finales de la máxima competición continental se celebrarán en territorio español.

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La tercera final de Champions League del Camp Nou

El Camp Nou ya fue escenario de dos finales de la Copa de Europa. En 1989, el Milan de Arrigo Sacchi derrotó al Steaua de Bucarest por 4-0, mientras que diez años después el Manchester United protagonizó una remontada histórica ante el Bayern de Múnich, con dos goles en el tiempo añadido para ganar por 2-1.

El estadio azulgrana también ha acogido partidos históricos de grandes competiciones. Fue sede del Mundial de 1982, incluyendo la semifinal entre Italia y Polonia, y de la final olímpica de Barcelona 1992, en la que España conquistó el oro frente a Polonia. Ahora, un renovado Spotify Camp Nou volverá a situarse en el centro del fútbol europeo y el 2 de junio de 2029, será el escenario de una nueva final de Champions.