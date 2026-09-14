Álvaro Borrego 14 SEP 2026 - 23:47h.

El entrenador alcanza las 150 victorias oficiales con el Real Betis, siendo el único entrenador de la historia del club en lograrlo

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Villarreal

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El fútbol es un juego simple para personas inteligentes, por eso tipos como Manuel Pellegrini atesoran tantos éxitos en este deporte. Un entrenador cuya trayectoria se ha ganado él solo, sin la ayuda de nadie, sobreponiéndose a las dudas y las críticas, sin más argumentos que el trabajo y el tiempo, que a menudo pone las cosas en su lugar. Un entrenador que ha conseguido el respeto de todos y cuyos números le convierten, sin lugar a dudas, en el mejor entrenador de la historia del Real Betis, por más incertidumbre que puntualmente emerja sobre su figura. Y es que de nuevo los resultados le dan la razón.

El experto en números Fran Martínez ha ofrecido este lunes varios datos demoledores para todos aquellos que dudaron del entrenador, matando en segundos el relato de los que solicitaban un cambio en el banquillo. Y es que con el triunfo en La Cerámica el Real Betis ha igualado el mejor arranque de toda su historia en Primera División, igualando los números de la 2001/02, la 11/12 y la 22/23.

Pero ahí no queda la cosa. Manuel Pellegrini se ha convertido en el primer entrenador en toda la historia del club en alcanzar las 150 victorias en partido oficial, siendo el único técnico en haberlo logrado con el Real Betis. Por último, el compañero de @laligaendirecto ofrecía tres datos demoledores más. El entrenador ha estado 174 jornadas en el TOP7 de LaLiga (nadie en el S.XXI en el Betis tiene más de 39). Ha estado 135 jornadas en el TOP6 (nadie en el S.XXI en el Betis tiene más de 31). Y ha estado 80 jornadas en el TOP5 (nadie en el S.XXI en el Betis tiene más de 20). Demoledor.

Un arranque de temporada "muy positivo", según reconocía Manuel Pellegrini en sala de prensa: "Sí, por supuesto que tener doce puntos de quince es muy positivo. Sobre todo que tenemos, además, esta semana seis puntos más por la Liga. Ya después nos insertamos con mayor continuidad en la Champions League, que es siempre difícil a mitad de semana. Pero yo creo que hay mucha conciencia del plantel de que tenemos que demostrar en el campo hasta dónde podemos llegar en la medida que tengamos un plantel, no un equipo, un plantel comprometido con una idea futbolística. Por supuesto, ganaremos, perderemos, como nos pasó con Levante. Pero creo que el convencimiento está y le tratamos de mostrar partido tras partido".