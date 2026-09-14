El jeque y otros dos de sus hijos siguen bajo orden internacional de búsqueda y detención

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Rakan Al Thani, detenido en Alemania. Uno de los hijos del jeque catarí Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga CF, ha sido detenido en el aeropuerto de Múnich después de que el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga emitiera el pasado mes de julio una orden europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión contra el propio Al Thani y tres de sus hijos, entre los que se incluye el mencionado Rakan.

Rakan fue localizado el pasado sábado durante un control en el aeropuerto de Múnich cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Doha. Fue entonces cuando se efectuó una "detención provisional" en el mismo aeropuerto, ya que estaba activada la alerta de arresto y entrega.

A partir de ahí, se ha solicitado la traducción al alemán de la Orden de Detención y Entrega (OEDE) emitida sobre el hijo del jeque, un requisito necesario para que continúe el procedimiento. Una vez recibida la documentación requerida, corresponderá a los órganos competentes de Alemania resolver sobre la ejecución de la euroorden y una eventual puesta a disposición de la justicia española.

Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga, y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef están investigados por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos cuando formaban parte del Consejo de Administración del club, por los que la Fiscalía solicita 14 años de prisión para todos ellos.

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Actualmente, el jeque Al Thani está apartado de la dirección del Málaga desde hace seis años, cuando la entidad fue intervenida judicialmente tras una demanda interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA), aunque posee el 51% de las acciones de la sociedad vinculada al club Nass Spain 2000.