Fran Fuentes 13 SEP 2026 - 19:06h.

Las altas temperaturas han propiciado la indisposición del delantero celeste

La cláusula de Carlos Dotor y un Málaga CF con hasta seis bajas para visitar al Celta de Vigo

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Claudio Giráldez compareció tras el empate del Celta de Vigo y el Málaga CF en Balaídos. Un encuentro con mucho calor, que dejó a los dos técnicos igual de insatisfechos, ya que Juanfran Funes también se quejó. Sin embargo, en el caso del entrenador celeste, la queja es doble porque incluso Pablo Durán, jugador celtista, sufrió un golpe de calor. Así las cosas, el técnico afirmó que no se piensa en los futbolistas cuando se ubican los horarios de los partidos.

"Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema. Porque cuando no ganas y hablas de estas cosas parece que es una pataleta de un entrenador, una excusa, una queja", arranca. Y es que no tiene dudas de que, en un horario con otra temperatura, el partido habría transcurrido de manera diferente: "Estoy convencido de que Iago Aspas no se habría lesionado en otras circunstancias. Estoy convencido de que Pablo hubiese podido jugar el partido en otras circunstancias. Estoy convencido de que la gente hubiese disfrutado más. Hubiese venido más gente, el ambiente hubiese sido distinto. El espectáculo entre dos equipos que quieren jugar al fútbol hubiese sido mejor, etcétera, etcétera", asevera.

En este sentido, también aboga por preservar la salud de los futbolistas. Además, recuerda que no es el único encuentro en este horario: "Hay un riesgo de lesión de los protagonistas, que no somos ni vosotros ni yo. Son los jugadores, y creo que a veces se nos olvida esto. Es nuestro sexto partido en tres semanas. Hemos jugado los dos últimos a más de 30 grados. No creo que sea lo ideal", sentencia.

Juanfran Funes también criticó el horario del partido

A este respecto también se expresó, instantes antes, Juanfran Funes. El entrenador del Málaga CF no cree que fuera la hora más adecuada para el encuentro: "Un partido a las 2 de la tarde, con muchísima calor, dos equipos que quieren proponer... Creo que desluce mucho el espectáculo deportivo. La pelota no viajaba para nadie, al gusto de nadie. Creo que al final quien viene a ver el encuentro, por mucha gorra que se ponga, no termina de encontrar, creo, una situación quizás más idónea para lo que es un partido con dos equipos que bueno, que sí, que quieren proponer, que tenían la intención de asumir la iniciativa en el juego. Y como digo, quizás este partido, creo que para el espectador, para los jugadores y para todo el mundo, a las 9 de la noche hubiera sido mucho más disfrutón", aseguró.