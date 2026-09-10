La cláusula de Carlos Dotor y un Málaga CF con hasta seis bajas para visitar al Celta de Vigo

Juanfran Funes, pendiente de la enfermería

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El Málaga CF visita este domingo al RC Celta de Vigo con una lista de bajas importantes. Entre cuatro y seis, dependiendo de lo que pase durante las dos últimas sesiones de entrenamiento antes de viajar a tierras gallegas, donde sí podrá estar Carlos Dotor pese a que pertenece al cuadro vigués.

Dotor llegó hace un año a La Rosaleda en calidad de cedido y, tras el ascenso a Primera, amplió su cesión este mismo verano hasta 2027. Es decir, que sigue perteneciendo a un Celta con el que tiene contrato hasta 2028. El caso es que el club vigués no le impuso la famosa 'cláusula del miedo', por lo que podrá jugar en Balaídos sin ningún tipo de problemas.

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Las bajas del Málaga ante el Celta de Vigo

La presencia de Dotor supone un pequeño alivio para Juanfran Funes, pues la enfermería no está ni mucho menos vacía. Diego Murillo aún se recupera de su lesión de rodilla, Aaron Ochoa acaba de pasar por quirófano para operarse al menisco, Julen Lobete se rompió el cruzado y quizá no juegue en todo el curso y Moussa Diarra aún se recupera de una lesión en el sóleo.

Además, Fernando Calero está recuperándose aún de una fractura costal y tiene el cartel de duda, aunque no está del todo descartado. La buena noticia es que Eneko Jauregi y Adrián Niño sí están recuperados de sus problemas físicos y, en principio, sí estarán disponibles en Vigo.

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En el Celta, por su parte, tienen la enfermería casi vacía, pues la única duda es un Aleix Febas que se recupera de una contusión costal.