Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 22:14h.

Loren Juarros explica cómo han mantenido a las jóvenes estrellas en el Málaga: "Han eliminado esas amenazas"

El míster cree que se adaptarán mejor a la categoría con el paso de las jornadas

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Tras el empate frente al Levante, Juanfran Funes compareció ante los medios para analizar el resultado de un choque tras el cual el Málaga sigue sin conocer la victoria en LALIGA EA SPORTS. El técnico incidió en muchos aspectos y uno de ellos tuvo que ver con la posibilidad de fichar a un jugador para suplir a Julen Lobete, quien se perderá la temporada debido a su grave lesión. El míster no ve tan sencilla firmar a un sustituto.

"Hay que pensar que aquí lo importante no es que venga alguien, aquí es que venga alguien que pueda ayudar a los que están. Esa es la parte más importante y eso, en el momento en el que estamos, pues ahora mismo no es fácil", comentó el míster al respecto.

La rueda de prensa de Juanfran Funes

El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, definió como “completo” el partido de su equipo que terminó en empate ante el Levante en La Rosaleda y dijo que esta “convencido” de que “seguirán creciendo” en LaLiga EA Sports, donde aún no han logrado la victoria en cuatro jornadas.

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“El inicio de la segunda nos ha costado mucho. Salvo eso, el partido ha sido completo. Entradas en área, el doble que ellos, pero lo que cuenta son los goles”, inició en su comparecencia el técnico andaluz. “Estoy convencido de que seguiremos creciendo en la categoría. Al equipo no se le puede reprochar que no quiere ir a por los partidos. Ellos han visto que son capaces de hacer que los rivales se sientan inferiores”, añadió.

“En la primera mitad hicimos méritos para habernos ido por delante y eso hubiera abierto la situación un poco más, con un partido más abierto”, y, además, lamentó que necesitan “tener esa inspiración en el último tercio. Necesitamos ser menos previsibles arriba y tener más determinación. Tenemos dos puntos y el equipo, a pesar de ello, ha mostrado capacidad de hacerse con el control del partido ante Deportivo y Levante. Nos hemos mantenido en nuestra idea”, puntualizó Funes.

El entrenador malaguista subraya que deben “acostumbrarse a la nueva realidad” y que “es difícil, pero que no nos frustren los resultados: desde la tranquilidad, tenemos que persistir. El fin de semana que viene vamos a Vigo y tenemos que ser capaces de mostrar el mismo planteamiento e idea fuera de casa”, expresó con vistas al próximo encuentro contra el Celta.