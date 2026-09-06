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Ryan salva un punto para el Levante ante un Málaga impotente cara a puerta

Lance del Málaga - Levante en La Rosaleda.
Lance del Málaga - Levante en La Rosaleda.. Migue Fernández (LALIGA)
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Málaga y Levante no pasaron del empate sin goles en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de LALIA EA SPORTS. El equipo boquerón dispuso de las mejores ocasioens e incluso de un lanzamiento de penalti en el primer tiempo que Ryan detuvo a disparo de Chupe. El transcurrir de los minutos atenazó a ambos conjuntos y el resultado no se movió hasta el pitido final.

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