Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 20:24h.

Loren Juarros explica cómo han mantenido a las jóvenes estrellas en el Málaga: "Han eliminado esas amenazas"

El cuadro boquerón sigue sin lograr la primera victoria de la temporada

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Málaga y Levante no pasaron del empate sin goles en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de LALIA EA SPORTS. El equipo boquerón dispuso de las mejores ocasioens e incluso de un lanzamiento de penalti en el primer tiempo que Ryan detuvo a disparo de Chupe. El transcurrir de los minutos atenazó a ambos conjuntos y el resultado no se movió hasta el pitido final.