Las cinco opciones de José Mourinho ante el gran problema del Real Madrid para la Champions

Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 13:46h.

Fede Valverde, el único jugador del doble pivote disponible ante el Inter

José Mourinho lamenta la ingenuidad del Real Madrid a diferencia de los rivales: "El jugador del Betis parecía que estaba muerto"

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El Real Madrid arranca este martes su participación en la Champions League 26/27 recibiendo al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu en un encuentro en el que José Mourinho cuenta con un gran problema en el centro del campo. A los lesionados que no han podido participar en este arranque de temporada en LALIGA EA Sports se suman las sanciones que arrastran Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva desde la temporada pasada y que dejan a Fede Valverde como único jugador natural en dicha posición disponible.

Los dos primeros terminaron expulsados en el que duelo en el que el equipo madridista cayó en la última Liga de Campeones ante el Bayern en Múnich, con una polémica doble amarilla del francés que lastró a los de Arbeloa y una roja para el turco por protestar a Vincic tras el partido. Casualmente, la sanción del portugués viene de su último choque europeo con el Manchester City, que llegó ante los merengues, cuando evitó un gol con la mano en el Etihad.

A ellos se les suma que Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch aún no están listos para regresar a los terrenos de juego a pesar de que se han ejercitado este domingo con el grupo. Parece precipitado que ambos jugadores puedan partir al menos de inicio frente al Inter este martes en el Santiago Bernabéu precisamente cuando, en el caso del francés, esta reaparición se ha retrasado para no forzarle.

Las alternativas de José Mourinho en el centro del campo del Real Madrid

De ahí que José Mourinho tenga que barajar algunas variantes en el Real Madrid para formar este doble pivote en el choque ante su exequipo, con el que consiguió la Champions de 2010 en el Santiago Bernabéu. Una de ellas es retrasar la posición de Jude Bellingham de forma puntual después de que el inglés haya brillado más esta temporada jugando con libertad por delante.

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También existe la posibilidad de adelantar a un hombre de la defensa como Dean Huijsen en una posición en la que aún no ha participado pero en la que, por características, no desentonaría. El que sí ha participado ahí es Trent Alexander-Arnold tanto con el Liverpool como con la selección de Inglaterra sin llegar a sentirse nunca cómodo aunque, de forma excepcional, podría participar ahí.

La otra alternativa está en el Real Madrid Castilla, con un futbolista como Jorge Cestero que finalmente se quedó en la plantilla a pesar de tener ofertas o Sergio Martínez. El jugador cántabro llegó procedente del Racing en este cierre de mercado tras tener ya minutos en Primera y destacó en su debut con el filial en Primera RFEF este sábado, ante el Juventud de Torremolinos.

En el entrenamiento de este domingo, además de los pasos que han ido dando con respecto a sus lesiones Tchouaméni, Pitarch y también Endrick, también se ha ejercitado con total normalidad Marc Cucurella, que acabó con calambres el partido ante el Real Betis del pasado viernes e incluso tuvo que ser sustituido cerca del final. Las ausencias siguen siendo las de Éder Militao, Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo, que siguen ejercitándose al margen.