Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 19:18h.

Julián Álvarez, esta vez sí, agradeció el apoyo de la afición

El uno por uno y las notas del Atlético de Madrid ante el Athletic con siete suspensos

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La derrota del Atlético de Madrid en San Mamés ante el Athletic por 3-0 ha tenido el análisis de Diego Pablo Simeone centrado en los dos minutos con los dos primeros goles locales en los que a los colchoneros se les fue el partido. También ha sido protagonista Julián Álvarez de nuevo con la camiseta del equipo madrileño una vez cerrado el mercado de fichajes y ha dejado un gesto tras el partido y una ausencia en el calentamiento posterior que ha provocado el enfado de Simeone al ser cuestionado sobre ello.

El delantero argentino entró al campo en el minuto 59 del partido ya con 2-0 abajo en el marcador en un cuádruple cambio del Cholo en busca de una remontada que no terminaría llegando. La ocasión más clara de toda la segunda parte fue obra de la Araña con un disparo abajo que sacó Unai Simón con una gran parada.

Una jugada que destacó Simeone tras el partido, aunque el Cholo quedó molesto en sala de prensa cuando le preguntaron por qué Julián Álvarez no había participado en el calentamiento posterior al choque junto al resto de los futbolistas que habían participado como suplentes en San Mamés: "¿En serio? No tengo nada que comentar".

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Julián Álvarez agradeció el apoyo de la afición del Atlético junto a sus compañeros

Donde sí estuvo presente Julián, tal y como captaron las cámaras de Movistar+, fue con el resto de sus compañeros tras el encuentro cuando se acercaron a la zona donde estaban presentes los aficionados del Atlético de Madrid. A diferencia del choque en el Metropolitano ante el Villarreal, cuando desde el club optaron por que era mejor que se marchase a vestuarios, en esta ocasión el futbolista demostró que es uno más dentro de la plantilla rojiblanca y se acercó a agradecer a los colchoneros el apoyo en San Mamés.