Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 19:34h.

Simeone reconoce que se les fue el partido en los dos minutos de los dos primeros goles

El uno por uno y las notas del Atlético de Madrid ante el Athletic con siete suspensos

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Al Atlético de Madrid se le fue el partido en San Mamés en apenas dos minutos en los que el Athletic Club, nada más salir tras el descanso, anotó dos goles clave en el 3-0 final. Ahí estuvo la clave del encuentro para Diego Pablo Simeone que, además de hablar sobre Julián Álvarez, también repartió elogios a Edin Terzic y al equipo bilbaíno a pesar de seguir insistiendo en llamarles "el Bilbao".

Dos goles en un minuto: "Bueno, creo que el partido es lo que se vio: un primer tiempo importante con ocasiones, personalidad y juego y cinco minutos o dos de poca atención y obviamente poca resolución a situaciones que las pudimos haber resuelto mucho mejor y que, en este caso, el Bilbao resolvió muy bien. Aprovechó ese momento de desconexión y ya después empezó otro partido mucho más complejo y difícil porque ellos estaban mucho más organizados defensivamente. Ganaron el partido justamente y no mucho más.

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Más dolor por el 3-0 o ese momento de desconexión: "A ver, la verdad es que el partido estaba siendo muy bueno. Estábamos con sensaciones buenas de cara al segundo tiempo pero no pudimos resolver bien las situaciones que acontecieron en ese ratito de esos dos minutos. Responsabilidad absolutamente nuestra, del cuerpo técnico, porque no pudimos darle a ellos ese arranque del segundo tiempo que ameritaba y ellos no lo pudieron resolver".

Razón de que un equipo salga del vestuario con poca atención: "Porque el cuerpo técnico no les logró transmitir lo que se necesitaba para el arranque del segundo tiempo y ellos no lo pudieron encontrar por sí solos".

Esperanzado con el primer tiempo o enfadado con el segundo tiempo y los mismos errores fuera de casa: "Estamos en una etapa todavía de construcción dl equipo y, evidentemente, vamos a atravesar situaciones complejas. La verdad es que empezamos muy bien dentro de lo esperado y estos cinco minutos nos dieron un golpe para reaccionar a lo que tenemos y lo que tenemos que resolver".

Defensa del Athletic: "Conocemos al entrenador ,tiene sus características muy claras. Les está transmitiendo al equipo eso que tiene. La verdad es que trabajaron muy bien el bloque bajo y ahí no pudimos nosotros salvo la de Julián, tener más situaciones importantes. Alguna de Llorente pero muy poco. Me gusta el Bilbao, es un equipo importante, va a pelear por los primeros lugares y va a haber una competencia con el Villarreal, la Real Sociedad y un montón de equipos que crecen para estar cada vez más cerca nuestro".

Simeone no quiere entrar en la polémica tras el Athletic-Atlético de Madrid

Antes, en Movistar+, Simeone ya analizó el encuentro incidiendo en estos dos minutos y restando importancia a si la pelota había salido de banda en la jugada del 1-0.

Análisis del partido: "Como se vio, primer tiempo muy bueno don domino nuestro que no podemos hacer efectivo en las posibilidades que el equipo generó y, en el segundo tiempo, en dos minutos, el partido se fue. Ellos fueron contundentes y aprovecharon las circunstancias de juego en esas dos acciones y ya después se defendieron mucho más ordenadamente. Ya se nos hizo más difícil salvo la de Julián abajo que tapó muy bien el arquero poder tener situaciones como en el primer tiempo".

Qué faltó en el segundo tiempo: "Todo lo que no tuvimos en le primero. Tuvimos desacierto y esa suerte que siempre termina favoreciéndote o no".

Polémica en el 1-0: "No, no creo que sea sinceramente determinante. Es una jugada muy larga, la pudimos haber resuelto antes más allá de que se haya ido o no entiendo que podríamos haber resuelto mucho mejor esa jugada".