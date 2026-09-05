Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 18:39h.

San Mamés no dudó en rendir un sentido homenaje a Aitor Zabaleta

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La rivalidad entre Athletic y Real Sociedad quedó aparcada por unos minutos en San Mamés para dejar paso a un recuerdo que une a buena parte del fútbol vasco. Durante del partido del conjunto bilbaíno ante el Atlético de Madrid, desde la grada se escucharon gritos en memoria de Aitor Zabaleta, el aficionado de la Real Sociedad asesinado hace más 25 años por un ultra del Atlético de Madrid en los alrededores del antiguo Vicente Calderón. Un gesto de solidaridad hacia la afición txuri-urdin que volvió a poner en primer plano una herida que continúa abierta.

Aitor Zabaleta, siempre en el recuerdo

El recuerdo de Zabaleta ha trascendido desde hace años las fronteras de la Real Sociedad y también está muy presente entre los seguidores del Athletic. Aitor tenía 28 años cuando viajó a Madrid para acompañar a su equipo en el duelo europeo ante el Atlético el 8 de diciembre de 1998. Allí fue atacado por miembros de Bastión 1903, un grupo radical vinculado al entorno del Frente Atlético, y recibió una puñalada mortal. Ricardo Guerra Cuadrado fue condenado en el 2000 a 17 años de prisión por el asesinato. Su figura se ha convertido desde entonces en un símbolo contra la violencia en el fútbol y en un punto de unión entre las aficiones vascas.

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El homenaje del público de San Mamés tuvo además una carga especial por producirse precisamente ante el Atlético de Madrid. Los gritos en recuerdo de Aitor sirvieron como reivindicación y como acusación hacia aquellos sectores radicales que estuvieron detrás de su asesinato, diferenciándolos de la afición rojiblanca en general. Además, la memoria de Zabaleta sigue viva en el fútbol vasco y alcanzó también una dimensión especial hace unos cuantos meses, cuando la Real Sociedad se enfrentó al Atlético en la final de la Copa del Rey. La afición txuri-urdin volvió entonces a homenajearle con un enorme tifo en La Cartuja.