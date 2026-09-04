Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 17:09h.

Antonio Hidalgo no va a cambiar el objetivo del Deportivo

Antonio Hidalgo desvela cómo quedan Yeremay, David Mella, Barcia o Riki tras los fichajes: "Va a ser un año duro y largo"

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El RC Deportivo finalizó un histórico mercado de fichajes en su regreso a LALIGA EA Sports con las últimas incorporaciones de José María Giménez y Marc Casadó. Fernando Soriano ha renovado la plantilla coruñesa con varios jugadores de primer nivel y Antonio Hidalgo ha valorado lo que ha supuesto esta ventana veraniega en el equipo y la adaptación de los dos últimos futbolistas llegados desde el Atlético y el Barça.

Antonio Hidalgo, sobre el mercado de fichajes del Dépor, Giménez y Casadó

Cierre del mercado de fichajes y entrada de los nuevos: "Bueno, al final hay que ver las situaciones de cada uno un poco más individualmente, cómo han hecho las pretemporadas, el no haber estado en un club, con tu club participando, o por tu cuenta, o estar aparte... eso es lo que tenemos que ver, con el cuidado que eso requiere. Vamos a tener que tomar ciertas limitaciones con alguno de ellos. Y, en otra situación, vienen plenamente preparados para competir".

Cómo están Giménez y Casadó: "Sí, están preparados para entrar en la convocatoria. Josema viene de estar haciendo una pretemporada, ha participado incluso en LALIGA. Y Marc es una situación un poco diferente pero los he visto entrenar bien y están preparados para poder ayudarnos".

Valoración del mercado: "Siempre me habéis escuchado hablar del tema de las plantillas largas y de las cortas. Evidentemente, una plantilla larga es algo más complicado en la gestión, sobre todo para el tema de ver cuándo tienes oportunidad de poder jugar. Pero, a partir de ahí, a día de hoy, la plantilla ya está cerrada y con la misma sensación que el primer día, sabiendo la dificultad que tiene la categoría. Somos un equipo recién ascendido, vamos a tener que luchar y sufrir, competir cada día al límite para poder sumar de tres y conseguir los 42 o 43 puntos que te den la salvación".

Cambio de idea de Antonio Hidalgo con los fichajes: "Evidentemente, cada uno de los entrenadores tiene una idea principal pero, a partir de ahí, yo siempre digo que te tienes que ir adaptando a lo que te vas encontrando. Cierto es que ahora tendremos que darle vueltas a cómo poder ensamblar todo y darle un orden y un equilibrio, tanto con balón como sin balón. Evidentemente, la llegada de los últimos jugadores también te hace replantearte cosas pero estamos en un proceso. Los procesos siempre son a veces algo más largos de poder llevar pero por el camino tienes que seguir compitiendo. Venimos del otro día de hacer un gran partido, de sumar de tres, así que a pensar mañana en el partido contra el Villarreal, que va a tener una dificultad altísima y, a partir de ahí, ir viendo lo que nos va interesando cada semana".

¿Esperaba Antonio Hidalgo este mercado de fichajes?: "La vida viene como viene y se te va presentando como va viniendo, y la adaptación que vas teniendo a lo que te vas encontrando para mí es lo fundamental. Y, a partir de ahí, saber la dificultad que tiene la Primera División, el partido que tenemos mañana contra un rival de Champions, con un talento brutal, con un equipo que va altísimo a presionarte, que tiene muchísimo valor, que tiene ese uno contra uno por fuera, que tienen diferentes estructuras para poder atacarte y hacerte daño, en lo cual tú tienes que estar muy ajustado y, en eso, como entrenador, es en lo que me centro".

Encaje de Casadó y conversación de Hidalgo con él: "Bueno, al final, de poder ensamblar todo, lo he contestado antes a eso. Vamos a ver esas piezas cómo las podemos encajar, dándole mucho valor a la gente que también lleva mucho tiempo con nosotros, que nos ha dado muchísimo y que nos va a empujar muchísimo y que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Y, al final, hay que congeniar todo eso y eso va a tener tiempo. Acaban de llegar y poco a poco iremos viendo las diferentes soluciones".

Experiencia de Josema Giménez: "Bueno, sobre todo en los procesos de la gente joven. Los procesos de la gente joven que prácticamente tenemos atrás, en el caso de Lucas o del mismo Bright, el proceso puede ser como el que hicimos el año pasado con Lucas, de ir poco a poco con él y de ir teniendo una situación de que poco a poco vaya cogiendo una responsabilidad, o directamente que ese proceso se acelere muchísimo y ponerlo todos los partidos rápidamente en el campo. Eso tiene un peso a veces en las decisiones. Evidentemente, la llegada de Josema nos va a dar esa veteranía, ese competir y ese saber estar en esas dificultades defensivas. Muchísima experiencia, un jugador que no voy a descubrir yo ahora y que ha venido, sobre todo, con muchísimas ganas, con muchísima humildad y nos va a ayudar muchísimo.

Aprendizaje de los jóvenes con Giménez: "Eso es fundamental también. El ver un compañero tuyo que lleva mucho tiempo en la élite y cómo ha hecho las cosas, también se puede aprender. También todos estamos para aprender de los demás, ya sea más joven o más mayor. Al final tenemos gente muy comprometida, con muchísima hambre, con muchísimas ganas y, evidentemente, esa mezcla de veteranía y juventud nos va a venir bien".