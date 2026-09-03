Fran Fuentes 03 SEP 2026 - 08:38h.

Los dos jugadores llegaron sobre la bocina en el último día del mercado y ahora, ya como deportivistas, bromean sobre ello

Adama Traoré explica por qué fichó por el Deportivo con sus siete "básicamente"

Compartir







Marc Casadó y José María Giménez fueron los dos últimos en llegar de entre los diez fichajes que el Deportivo de A Coruña realizó en el pasado mercado. Fernando Soriano, que ha tenido un verano de lo más movidito, recibió a los dos futbolistas en A Coruña, y ambos tuvieron la oportunidad de saludarse en persona y compartir sus primeras confidencias. Así lo ha reflejado un vídeo compartido por el propio club.

Al verse, se saludaron con una sonora palmada y un abrazo. "¿Qué tal, Marc? ¿Todo bien? ¿Cómo vas, bien?", se interesó Giménez. "Bien, todo bien. Al final todo ayer a última hora, ¿eh?", le comenta Casadó. Y es que el uruguayo sí que fue una inscripción sobre la bocina: "¿Tú también a última hora? Yo entré a y 58 o así", explica el charrúa. Sorprendido, el exjugador del Barcelona reconoce que a él lo inscribieron con más tiempo: "A 53, o 52, yo, al final. Pero bueno, lo importante es estar aquí y hacer buena campaña", desea.

El lío de dorsales con Giménez y Casadó: "No, a mí me gusta el 6"

Posteriormente, hablaron de los dorsales, con Casadó sorprendido por el número que había elegido Josema: "¿Tienes el 20 tú?", preguntó el mediocentro, mientras que al central le sorprendió la pregunta: "Sí, ¿querés cambiar?". En ese sentido, el centrocampista lo tenía claro: "No, no, no, yo prefiero el 6, me gusta el 6", revelando que llevará el mismo número que su ídolo, Xavi Hernández. "¡Ah! Menos mal entonces", respondió Giménez, aliviado. "Era el que quería, pero yo pensé que lo cogerías tú", explicó el catalán.

De este modo transcurrió un primer encuentro de lo más simpático, con Fernando Soriano como espectador de excepción. Y es que el salto de calidad que estos dos jugadores deben insuflar al Deportivo es tremendo. Teniendo en cuenta su calidad y trayectoria, todo Riazor espera que sus llegadas supongan un plus competitivo de cara a competir en LALIGA EA SPORTS.