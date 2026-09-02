Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 13:22h.

Los fichajes de estos dos recién ascendidos obligan a echar la vista atrás

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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El mercado de fichajes veraniego se cerró el pasado martes a la medianoche con sorpresas de última hora. Tras semanas de negociaciones, muchos clubes desatascaron su planificación en el cierre de la ventana estival, aunque otros se quedaron con la miel en los labios. Y entre tantos movimientos, dos recién ascendidos como Deportivo de A Coruña y Racing de Santander han brillado.

Los herculinos han protagonizado un mercado de ensueño con fichajes de talla mundial como Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Casadó, Adama Traoré o Angeliño, entre otros. Por su parte, el club santanderino ha podido retener a Jorge Salinas, al que querían Atlético de Madrid y FC Barcelona, y ha cerrado incorporaciones muy cotizadas como Pablo García.

Dépor y Racing, a expensas de lo que dicte la pelota, parecen no haber notado el salto de categoría y han realizado una inversión potente a la par que lógica en lo deportivo. De manera inevitable, los mercados de ambos recién ascendidos han reabierto una herida entre la afición del Real Oviedo.

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La afición del Real Oviedo reabre una herida tras el mercado

Analizando el importante mercado que ha realizado David Fernández este curso en la categoría de plata, es justo elevar la duda de qué habría sido de la planificación carbayona el pasado año si hubiese estado al frente de la dirección deportiva. El pasado no puede corregirse y el descenso de categoría del Real Oviedo comenzó con una política de fichajes ilógica y por la que se acabaron pidiendo disculpas.

Eso sí, ver a Deportivo de A Coruña y Racing de Santander hacer las cosas tan bien en este último mercado de fichajes han motivado los malos recuerdos entre un sector de la parroquia azul. Estos son algunos de los muchos ejemplos:

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El resumen del último día de fichajes en LALIGA, en cinco nombres

1 – Julián Alvarez (Atlético de Madrid):

No hubo movimiento final al Arsenal. Julián Alvarez seguirá en el Atlético de Madrid. Tiene contrato en vigor hasta 2030, pero queda señalado ante su afición y su club. Su deseo expreso e insistente de ir al Barcelona para cumplir un “sueño” queda aparcado por la acción del club rojiblanco, que siempre negó a venderlo al club azulgrana, cuya única oferta, además, no superó los cien millones de euros. Fue hace tres meses. La tensión final entre el Atlético y el Barcelona y la indisposición en tres entrenamientos, afectado, de Julián Alvarez anticiparon el capítulo final de todo este serial del verano: sigue de rojiblanco.

2 – Dani Ceballos (Betis):

Más allá de Julián Alvarez, que ya por la mañana quedaba claro que su idea era quedarse en el Atlético, Ceballos era una de las expectaciones del último día del mercado de fichajes. Libre desde el Real Madrid, al que se fue desde el conjunto verdiblanco en 2017, ahora vuelve a ‘su’ equipo para reconducir y relanzar su carrera, tras el escaso protagonismo, incluso fuera de las convocatorias, de su último tramo en el conjunto blanco, con el que disputó 215 duelos, con 7 goles y 16 asistencias. En el Betis, antes de su marcha, contabilizó 105 encuentros, tras su ascenso desde el filial verdiblanco. Tiene pendiente la inscripción.

3 – Gabriel Jesus (Barcelona):

"Estoy contento con el gran trabajo que ha hecho (el director deportivo) Deco. Hemos hecho un gran mercado de fichajes y el equipo es muy competitivo", celebró Joan Laporta, el presidente del Barcelona, más allá del frustrado fichaje de Julián Alvarez. En su lugar, como opción para el ataque, ha venido Gabriel Jesus, acompañado de todas las dudas de su rendimiento y sus lesiones recientes. En el curso pasado en el Arsenal, marcó siete goles en 27 partidos. El anterior, en 2024-25, lo mismo. "Los últimos dos años fueron muy complicados tras la lesión en la rodilla que me dejó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente", expresó el jugador de Sao Paulo. Su inscripción se produjo a once minutos del final.

4 – Harvey Elliott (Valencia):

Havey Elliott encara una reválida en el Valencia. El centrocampista ofensivo de 23 años, internacional sub-21 con Inglaterra hasta en 28 ocasiones, llega cedido a Mestalla, como refuerzo de garantías para su medio campo. Ha disputado 149 encuentros con el Liverpool, con 15 goles y 21 asistencias, y lo ha ganado casi todo: suma dos ‘Premier League’, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Supercopa inglesa, dos Campeonatos de Europa sub-21… Y la última Liga Europa con el Aston Villa, aunque viene de una campaña muy irregular, sin protagonismo.

5 – José María Giménez (Deportivo de La Coruña):

La nueva temporada, entre el paso del tiempo, las lesiones y los últimos refuerzos, han hecho prescindible en el Atlético de Madrid a José María Giménez, capital en la última década, hasta el punto de que el club rojiblanco rechazó una millonaria oferta del Manchester City hace un lustro. La llegada de ‘Cuti’ Romero, más la continuidad de Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko, lo habían relegado a un segundo plano en las elecciones de Simeone para el esquema titular. Se va cedido, pero con billete de vuelta. Tiene contrato con la entidad madrileña hasta el 30 de junio de 2028.