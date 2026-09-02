El verano de Álvaro Djaló abre el debate en el Athletic y un problema de futuro a resolver

Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 11:24h.

El mercado se ha movido muy poco por el extremo

Peio Canales se rompe en el Athletic Club: qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

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El Athletic Club prepara la visita del Atlético de Madrid con cambios confirmados en su primera plantilla. Tras el cierre de un nuevo mercado de verano, el equipo de Edin Terzic se despide de activos como Andoni Gorosabel, Unai Vencedor o Adama Boiro a última hora, pero también quedaron tareas pendientes como la de Nico Serrano, al que se le buscó salida. No obstante, el caso que más debate genera en la entidad rojiblanca lo encarna Álvaro Djaló.

El extremo izquierdo regresó a principio de verano a la disciplina bilbaína tras un paso de puntillas el fútbol catarí. Allí, Djaló no respondió a las expectativas y el Al-Gharafa decidió no ejecutar la opción de compra que tenía por el futbolista.

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Álvaro Djaló, un debate abierto y un problema a abordar en el Athletic

El atacante regresó a Lezama con muy buena actitud y con ganas de reivindicarse. Álvaro Djaló apostó por convencer a un técnico como Edin Terzic con el que empezaba de cero, y una vez consumado el mercado de fichajes veraniego, es un hecho que se quedará en la primera plantilla del Athletic Club. Y es que aunque hay países que aún mantienen sus ventanas de transferencias abiertas, MARCA desliza que, como mínimo, intentará ganarse un hueco de aquí a enero.

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El futbolista participó esta temporada en la derrota ante el FC Barcelona (nueve minutos) y buscará aumentar sus minutos mientras el debate está abierto. La realidad es que Djaló ha vivido un verano tranquilo sin excesivos intereses y el Athletic, que hace un año apostó por una cesión, realizó una importante inversión por su fichaje.

¿Recuperará esos quince millones de euros algún día? Es la gran pregunta que se respira por las calles de Bilbao porque, salvo cambio radical en el rendimiento del jugador, Álvaro Djaló apunta a no terminar un contrato que se extiende hasta junio de 2029. Revalorizar al extremo es el gran problema a resolver, y en gran medida, depende de él. Si Edin Terzic no le da continuidad, en el mercado invernal deberá replantearse nuevamente su futuro.

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Un mercado de fichajes rojiblanco que se cerró con Adama Boiro

El Athletic Club ha alcanzado un acuerdo con el West Ham United, de la segunda división inglesa, para la cesión hasta final de temporada "con opción de compra" del defensa Adama Boiro, en una operación en la que la entidad bilbaína ingresa además "un fijo".

Boiro, con contrato hasta 2029, llegó al Athletic en enero de 2024 después de que el club rojiblanco abonara a Osasuna los dos millones de cláusula de rescisión que figuraban en el contrato del lateral izquierdo.

Tras debutar en agosto de 2024 a las órdenes de Ernesto Valverde en un partido frente al Valencia en San Mamés, Boiro ha disputado 45 partidos con el primer equipo rojiblanco, el último de ellos la pasada semana en el Camp Nou frente al FC Barcelona.

La cesión del defensa es la tercera operación cerrada por el Athletic en el mercado, tras la también cesión de Andoni Gorosabel al Espanyol y la rescisión del contrato de Unai Vencedor, que ha fichado por el Burgos.