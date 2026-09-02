Celia Pérez 02 SEP 2026 - 09:20h.

Las salidas de Unai Vencedor y Gorosabel, las últimas del club bilbaíno

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El Athletic Club ha echado el cierre a un mercado de fichajes largo marcado especialmente por la llegada de Edin Terzic al banquillo y la salida de un buen número de jugadores. Sin Iñigo Lekue, Unai Gómez, Mikel Vesga, Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel y Unai Vencedor, finaliza la ventana de verano con tan solo un fleco pendiente: la salida de Nico Serrano.

El extremo estaba en la rampa de salida, pero su marcha es la única que se le ha enquistado al club vasco este verano. El navarro tiene contrato hasta 2028 y, según El Correo, las pretensiones económica del club para darle salida no ha facilitado encontrar una solución. Consciente de la alta dificultad que entraña conseguir minutos por la alta competencia, Nico se queda definitivamente en el Athletic una vez finalizada la ventana de transferencia de verano.

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Tras conseguir a última hora la salida de Andoni Gorosabel al Espanyol y de Unai Vencedor al Burgos, el club bilbaíno tan solo le quedó pendiente la de un Nico Serrano que ahora le toca pelear por tratar de conseguir hacerse un hueco en el equipo.

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Precisamente la salida de Unai Vencedor fue el último movimiento del Athletic, aliviando así la plantilla de Edin Terzic. El futbolista alcanzó un acuerdo con el club para la rescisión del contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2027 y fichar por el Burgos. A sus 25 se marcha tras debutar con el primer equipo en febrero de 2020 a las órdenes de Gaizka Garitano y cierra su etapa como jugador del equipo rojiblanco con un balance de 82 partidos. En las tres últimas campañas el centrocampista bilbaíno no contó para Ernesto Valverde y encadenó tres cesiones consecutivas al Eibar, Racing de Santander y Levante, esta última en la máxima categoría.