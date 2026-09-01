Pablo Sánchez 01 SEP 2026 - 21:11h.

Doble operación en el Athletic: cierra una salida y recupera a Lucas Sarasketa para el filial

Destacado papel con los rojiblancos durante las dos últimas temporadas

Compartir







El Athletic Club perfila los últimos flecos en esta recta final del mercado de fichajes. En las últimas horas concretó la salida de Andoni Gorosabel rumbo al Espanyol, una operación que ya estaba bastante avanzada y que solo estaba a la espera de la oficialidad. El cuadro rojiblanco alivia así la plantilla de Edin Terzic y pacta con el cuadro perico una serie de condiciones para su fichaje en propiedad en el futuro.

Gorosabel jugará a préstamo en el Espanyol durante la presente temporada. El contrato, como decíamos, incluye una opción de compra obligatoria en caso de cumplir una serie de objetivos. El zaguero ha destacado durante los dos últimos años bajo las directrices de Ernesto Valverde, donde llegó a disputar la Champions y otra serie de logros de alto tallaje.

El comunicado del Athletic

Este ha sido el comunicado emitido por el Athletic para informar sobre la salida de Andoni Gorosabel rumbo al Espanyol:

El Athletic Club y el RCD Espanyol han llegado a un acuerdo para la cesión del lateral derecho Andoni Gorosabel hasta final de temporada. El préstamo incluye una opción de compra obligatoria sujeta a objetivos.

El defensa de Arrasate, que llegó libre del Deportivo Alavés, tuvo una notable participación en las dos campañas que disputó a las órdenes de Ernesto Valverde (64 partidos). En la primera de ellas, contribuyó con 30 encuentros a la clasificación de la Champions y la semifinal de la Europa League.