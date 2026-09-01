Álvaro Borrego 01 SEP 2026 - 20:56h.

Solo resta la ficha y llega después de una aventura en la Lazio, aunque se crio en La Masía junto a Fermín y Gavi

En directo, el último día del mercado de fichajes del Real Betis

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El Real Betis ha cerrado el fichaje de Cristo Muñoz, centrocampista de 21 años que llegará para reforzar al filial. El almeriense, de la generación de 2005, se ha criado en La Masía con las escalafones inferiores del FC Barcelona y las dos últimas temporadas ha militado en el equipo sub23 de la Lazio. Este verano ha terminado contrato por lo que llegará como agente libre al Betis Deportivo, que con este movimiento en principio daría por cerrada la planificación. Un futbolista posicional y de carácter defensivo que llega para suplir la salida de Gnangoro Buaré.

Cristo Muñoz llegó al FC Barcelona en su el año 2017, después de ser uno de los infantiles más prometedores de la provincia de Almería. En el conjunto indálico despuntó como un mediapunta técnico y con mucho gol, aunque luego terminó reconvirtiéndose en las categorías inferiores del Barça. Vistió la camiseta azulgrana durante siete temporadas en las que llegó a hacer grandes amistades con Gavi y Fermín, los otros andaluces con los que compartió vestuario en La Masía. Su experiencia en Italia le ha permitido convertirse en un jugador con una fuerte presencia física en las dos áreas, y si nada se tuerce firmará su nuevo contrato con el Real Betis durante las próximas horas. Un todoterreno con capacidad para ejercer tanto con un corte defensivo como más cerca del área.

En el FC Barcelona siempre hablaron de él como "un jugador ejemplar desde el primer hasta su último día", como lo describió hace unos años el compañero Albert Rogé, dejando un gran recuerdo por su clase y capacidad para llegar desde la segunda línea. La mejor versión de Cristo Muñoz fue la de la de un jugador con grandes condiciones pero le faltó explotar todo este talento de manera más continuada en sus años de juvenil, de ahí que probase fortuna en Italia. Ahora regresa a España para enrolarse en las filas del filial del Real Betis.