Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 16:28h.

El centrocampista, sin sitio en el esquema de Hansi Flick

Hansi Flick da un toque de atención en el Barcelona

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Noticia de última hora y de mucho alcance en el Deportivo de A Coruña. La noche del pasado lunes se cerró con el equipo herculino buscando un defensa central que completara la zaga de Antonio Hidalgo y este martes ha florecido el interés en José María Giménez. En negociaciones con el Atlético de Madrid, todo hacía indicar que el mercado deportivista se acabaría aquí, pero desde la Ciudad Condal avanzan una última bomba.

Tal y como ha adelantado el Diario Sport, Fernando Soriano está en negociaciones con el FC Barcelona por el fichaje de Marc Casadó. El centrocampista, sin hueco en el esquema de Hansi Flick, busca una salida en el cierre de mercado.

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El Deportivo sorprende con el fichaje de Marc Casadó

Marc Casadó afronta una tarde decisiva por su futuro. La citada fuente no da el fichaje ni mucho menos por cerrado, pues el centrocampista catalán también cuenta con propuestas turcas sobre la mesa y Deco quiere acertar con su destino. El Deportivo está negociando la incorporación de un mediocentro que elevaría el nivel herculino en la medular.

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La fórmula de la operación se aborda bajo la condición de cedido. La citada fuente añade que Marc Casadó vería con buenos ojos la posibilidad de continuar con su carrera en LALIGA EA Sports y su llegada a Riazor toma fuerzas, aunque aún no hay nada decidido.

José María Giménez, una operación apalabrada

En paralelo, Fernando Soriano trabajaba en la incorporación de José María Giménez. Sin sitio en el Atlético de Madrid tras el fichaje de Cuti Romero, el medio Coruña Deportiva SER avanza el acuerdo entre clubes por el veterano central. Para poder cerrar su incorporación, el defensa deberá dar el visto bueno final a su fichaje por el Dépor, ya que cuenta con más ofertas sobre la mesa en LALIGA.

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En este sentido, el periodista Matteo Moretto asegura que el fichaje está apalabrado y los clubes ya intercambian documentos. A expensas de la firma, el fichaje de José María Giménez está cerrado.

De este modo, el Deportivo de A Coruña está buscando un cierre de película para un mercado de verano que ya contaba con una nota alta. La dirección deportiva, tras cerrar incorporaciones como las de Aubameyang, Angeliño o Adama Traoré, busca el sobresaliente con Giménez y Casadó.