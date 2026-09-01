En directo, Julián Álvarez y su salida del Atlético de Madrid: las ofertas del Arsenal
Todo lo que acontezca durante el último día del mercado de fichajes en torno a la figura del argentino, minuto a minuto
Así fue todo lo que rodeó a Julián Álvarez este lunes 31 de agosto
La posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid apura sus últimas vías. Y es que los mercados de fichajes de las grandes ligas europeas cierran hoy, martes 1 de septiembre. Si el Arsenal quiere hacerse con el jugador, tendrá que alcanzar un acuerdo con él antes de las 23.00 horas, momento en el que cierra de manera oficial el período de inscripciones en la Premier League. Por su parte, el FC Barcelona, aunque en principio estaba descartado, solo podrá incorporarle hasta las 23.59 horas. De este modo, la cuenta atrás comienza y, aunque parecía que en las últimas horas todo se había enturbiado y el jugador apuntaba a marcharse, ahora todas las quinielas dan al internacional argentino como jugador rojiblanco a partir de mañana. Sea como fuere, aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca en torno a la figura del delantero, minuto a minuto.
La promesa familiar de Julián Álvarez que marcará de pleno su decisión
Julián Álvarez tiene una promesa a nivel familiar que marcará de pleno su futuro en el Atlético de Madrid. Dale al 'play' y disfrútalo en vídeo.
Lobo Carrasco explica la "fórmula del perdón" de Julián Álvarez para fichar por el Barcelona
¿El Arsenal se retira definitivamente?
Las últimas negativas de Julián Álvarez al Arsenal hacen que el conjunto londinense se plantee retirarse de la puja por el argentino. Y todo ello pese a que han logrado dar pasaporte a Gabriel Jesús y a Gabriel Martinelli para hacerle hueco.
El Barcelona le promete a Julián Álvarez volver... más adelante
El FC Barcelona descarta a Julián Álvarez de momento, razón por la cual se han volcado hacia Gabriel Jesús. Sin embargo, le prometen volver a por su fichaje en el futuro, quizá en enero, quizá en junio.
¡Buenos días! Te damos la bienvenida al directo sobre Julián Álvarez
¡Muy buenos días! Te damos la bienvenida al directo sobre Julián Álvarez en el último día del mercado de fichajes. Lo que suceda, o no, hoy ya será definitivo para el futuro del jugador, por lo que atravesamos uno de los días más importantes. ¡¡Arrancamos!!