La promesa familiar de Julián Álvarez que marcará de pleno su decisión

Fran Fuentes 01 SEP 2026 - 08:02h.

Todo lo que acontezca durante el último día del mercado de fichajes en torno a la figura del argentino, minuto a minuto

Así fue todo lo que rodeó a Julián Álvarez este lunes 31 de agosto

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La posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid apura sus últimas vías. Y es que los mercados de fichajes de las grandes ligas europeas cierran hoy, martes 1 de septiembre. Si el Arsenal quiere hacerse con el jugador, tendrá que alcanzar un acuerdo con él antes de las 23.00 horas, momento en el que cierra de manera oficial el período de inscripciones en la Premier League. Por su parte, el FC Barcelona, aunque en principio estaba descartado, solo podrá incorporarle hasta las 23.59 horas. De este modo, la cuenta atrás comienza y, aunque parecía que en las últimas horas todo se había enturbiado y el jugador apuntaba a marcharse, ahora todas las quinielas dan al internacional argentino como jugador rojiblanco a partir de mañana. Sea como fuere, aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca en torno a la figura del delantero, minuto a minuto.