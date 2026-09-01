El Atlético de Madrid asume la realidad por Jorge Salinas y acecha a Nicolás Tagliafico

Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 13:43h.

El lateral izquierdo se ejercita este martes con normalidad

La alternativa colchonera, aunque no la única

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El Atlético de Madrid apunta a protagonizar un movido cierre de mercado veraniego. Con Mateu Alemany al frente, la dirección deportiva rojiblanca confía en oficializar al ansiado tercer delantero, trabaja en numerosas salidas y afronta la duda del lateral izquierdo. Ahí, la primera opción siempre ha sido un Jorge Salinas por el que el Racing de Santander se ha mostrado inflexible.

Dieciséis millones de euros o nada. Chema Aragón, director deportivo del equipo racinguista, manifestó públicamente la decisión de la directiva cántabra ante el interés de, no solo el Atlético, sino también FC Barcelona o Manchester United entre otros.

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Mateu Alemany se acercó a esa cantidad tras acordar las condiciones personales con el propio Jorge Salinas e incluso trató de abaratar la operación con la inclusión de jugadores colchoneros cedidos. En este último día de mercado, el club rojiblanco asume la realidad por el lateral izquierdo.

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El Atlético de Madrid asume la realidad por Jorge Salinas...

Como avanza el periodista Marcos Durán, el acuerdo con Salinas está pero su fichaje por el Atlético de Madrid está bloqueado. Las salidas que debían producirse para hacer hueco al futbolista del Racing de Santander, por el momento, no se han producido y el lateral se ejercita con normalidad este martes bajo las órdenes de José Alberto López.

Ante esta situación, el club rojiblanco transmite según la citada fuente que la alternativa es encontrar algún retoque bajo una fórmula 'low cost' y así apuntalar el perfil izquierdo de la zaga de Diego Pablo Simeone.

... y acecha el fichaje de Nicolás Tagliafico

Ahí emerge la posibilidad de última hora que adelantaba MARCA. Hugo Bueno, como cedido, podría recalar en el Atlético, pero Rubén Uría, especialista en información rojiblanca, informa de un interés en Nicolás Tagliafico: "En las últimas horas, el Atlético de Madrid se ha interesado en Nicolás Tagliafico, internacional argentino. Juega en Olympique Lyon y termina contrato 30 de junio 2027. Hay conversaciones en marcha. El Atleti quiere avanzar. Nada cerrado todavía".

El Racing de Santander, con incertidumbre en el cierre de mercado

El Racing de Santander completó su sesión de entrenamiento de este martes, último día del mercado de fichajes en España, con la ausencia del colombiano Gustavo Puerta y con la presencia de la nueva incorporación Iker Luque, que se ejercitó por primera vez con sus compañeros. El internacional colombiano parece tener las horas contadas en el Racing y su futuro estaría en el extranjero.

La sesión comenzó a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y consistió en varios partidos reducidos, en los que el técnico, José Alberto López, fue achicando los espacios en los que se desarrollaban los ejercicios.

Tampoco se entrenaron entrenado Sergio Martínez, que dejó el club este lunes tras firmar con el Real Madrid, ni Andrés Martín, por el esguince en la rodilla derecha que sufrió en el encuentro frente al Elche. Asimismo, el atacante Diego Díaz, que tiene ficha del Rayo Cantabria, pero es un habitual en las convocatorias y los entrenamientos del primer equipo, tampoco se entrenó este martes.

Díaz saltó al verde tras retirarse su compañeros, pero lo hizo para mantener una conversación con diferentes miembros del cuerpo técnico. Por su parte, Pedro Felipe, que se retiró del campo en la primera jornada de liga por una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, completó la sesión con normalidad y se espera que pueda entrar en la convocatoria contra el Rayo Vallecano.

También se entrenó Jorge Salinas, sobre el que el director deportivo del Racing, Chema Aragón, manifestó, al ser preguntado sobre la posible venta del jugador, que "si viene un equipo, trae 16 millones de euros -el valor de su cláusula- y tiene el consentimiento del jugador, Salinas se va a marchar".