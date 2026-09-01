El Athletic sorprende con Adama Boiro y altera su mercado de fichajes a última hora

Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 12:30h.

Una operación inesperada sobre la mesa

El Athletic desbloquea su mercado con Unai Vencedor y trabaja en dos movimientos finales

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El último día de mercado siempre ofrece sorpresas, aunque se había que apostar, pocos lo harían por un Athletic Club que siempre ha dejado muy clara su hoja de ruta este verano. Esta ventana estival ha estado marcada por el regreso de cedidos que apuntan a ser importantes durante la temporada como Peio Canales o Beñat Gerenabarrera, aunque con estas nuevas altas, Mikel González estaba obligado a sacar a varios futbolistas.

En este apartado, la figura de Edin Terzic ha sido clave. El preparador de Menden ha analizado al detalle la plantilla en Lezama y decidió colocar en la rampa de salida a activos como Unai Vencedor, Nico Serrano o Andoni Gorosabel.

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Estas apuntaban a ser las tres operaciones finales en las que el Athletic Club centraría sus esfuerzos para dar por cerrado su particular mercado de fichajes. Sin embargo, y a última hora, Edin Terzic ha decidido alterar el plan inicial.

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El Athletic sorprende con Adama Boiro y altera su mercado

Según avanza José Manuel Monje en Onda Vasca, el club rojiblanco cambia de idea con Adama Boiro. Tras participar oficialmente esta temporada en la derrota liguera ante el FC Barcelona, el técnico de los leones decide colocarlo en la rampa de salida a última hora y en Ibaigane se trabaja por una salida para el lateral izquierdo.

La citada fuente, el CE Sabadell FC de LALIGA Hypermotion es una de las opciones que tiene sobre la mesa Adama Boiro. Con esta decisión, el Athletic Club altera su mercado en la recta final y confirma la apuesta de Edin Terzic por Johaneko Louis-Jean como suplente de Yuri Berchiche.

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El futbolista del filial, que puede ocupar ambos costados de la defensa, ha protagonizado una de las noticias positivas del Athletic Club en la pretemporada. A la espera de avances por la salida de Adama Boiro, queda conocer la fórmula en la que trabajan los clubes.