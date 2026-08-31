Julián Álvarez agota sus cartuchos en el Atlético de Madrid y el Barcelona le promete volver

Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 20:33h.

El delantero ya se entrena con el equipo rojiblanco

Simeone bromea con Julián Álvarez y el mercado del Atlético de Madrid: "No lo digo por algo especial"

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El Atlético de Madrid afronta las últimas horas del mercado veraniego con varias tareas pendientes. Con el tercer delantero acercándose al Metropolitano, la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany se centra en la operación salida. Hasta cuatro futbolistas pueden abandonar la disciplina rojiblanca en el cierre de la ventana estival, y salva giro inesperado, Julián Álvarez parece que continuará.

'La Araña' aún protagoniza el gran culebrón del verano. Tras lanzar la bomba en plena disputa del Mundial 2026, el Atlético, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza, se hizo fuerte ante el deseo del jugador de recalar en el FC Barcelona.

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Desde entonces, los rumores no han parado de sucederse y la oferta azulgrana ha sido rechazada por el club madrileño. Ahora, con Julián Álvarez agotando sus cartuchos de salida rumbo a Can Barça y rechazando otras propuestas, desde Argentina avanzan una promesa.

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El Barcelona lanza una promesa a Julián Álvarez

El afamado medio ESPN va en la línea de las informaciones de este lunes en territorio español y apuntan a la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Aunque aún no descartan ningún escenario, la citada fuente señala que lo más probable es que el delantero centro no protagonice ningún movimiento en el último día de mercado.

No obstante, el medio argentino amplía la información y asegura que el FC Barcelona le habría comunicado al futbolista colchonero una propuesta. El club catalán estaría dispuesto a volver a por su fichaje el próximo año y así se lo habría transmitido a Julián Álvarez.

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Con contrato en el Atlético de Madrid hasta junio de 2030, no parece que su situación vaya a cambiar en 2027. Esta 'promesa' azulgrana puede entenderse como un gesto de agradecimiento por el intento de Julián en jugar este curso en el Nou Camp.

La crónica sobre el verano de 'La Araña', por Iñaki Dufour

A un día ya del cierre del mercado de fichajes, la medianoche de este martes 1 de septiembre en España e Inglaterra, nada ha cambiado por ahora en torno a Julián Álvarez, imposible su deseado traspaso al Barcelona y con él incorporado el domingo a los entrenamientos con el Atlético de Madrid, al que apunta ya más que a ningún otro destino, mientras sigue latente la opción del Arsenal, pero cada vez de forma más tenue.

Ya no hay apenas margen, un solo día, después de tres meses de vorágine en torno a la figura del futbolista campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. Desde que transmitió al Atlético de Madrid su intención de marcharse, se revelaron las reuniones de Deco, director deportivo del Barcelona, con su agente e incluso se postuló el jugador públicamente el 22 de junio, en el Mundial, para ser transferido y “cumplir” su “sueño”.

El Atlético de Madrid cerró la puerta a su traspaso al Barcelona. Lo anunció de forma insistente, pública y privadamente, a través de comunicados y de las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad, con su negativa a venderlo al club azulgrana, sea cual sea el precio ("No aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, expresó a mediados de julio), respaldada de forma “unánime” por el consejo de administración, remodelado el pasado marzo con la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital como accionista mayoritario.

Ya incorporada ‘La Araña’ a los entrenamientos de pretemporada del Atlético de Madrid desde el pasado 10 de agosto, aún con su deseo inamovible entonces de fichar por el Barcelona, reapareció en competición el domingo 23 de agosto contra el Villarreal. Entró en el minuto 66, fue abroncado por el público. Un episodio más. Le afectó al atacante.

“Pues está realmente mal”, expuso Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, después, cuando ya llevaba dos días (al final fueron tres) sin entrenarse por el grupo a causa de una indisposición. No se ejercitó ni el miércoles ni el jueves ni el viernes de la semana pasada con el grupo. Se entrenó en solitario el viernes por la tarde. El sábado fue baja por ese motivo en Sevilla. El domingo volvió al equipo, arropado por sus compañeros, por el cuerpo técnico y los empleados del club, rumbo a la continuidad.

“Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios en el Atlético de Madrid. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes. Evidentemente, si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, expresó el pasado jueves el CEO del Atlético de Madrid.

Cinco días después de esas palabras, ya sin tanto ruido, en la penúltima jornada del plazo, a poco más de 24 horas para el cierre, Julián Álvarez sigue en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de 500 millones de euros, a la que se remitió el club madrileño cuando presentó el Barcelona su oferta de cien millones, a finales del pasado mes de mayo, o cuando el Real Madrid anunció una propuesta de 150.

Salvo giro en las próximas y últimas horas del mercado, este martes deberá entrenarse de nuevo con el grupo con el Atlético de Madrid, en la sesión fijada a las 10:00 horas en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda, para preparar el choque del sábado con el Athletic Club en San Mamés, en el que el conjunto rojiblanco cuenta con él, mientras el club, más allá de Julián Alvarez, apura los últimos movimientos de salidas y entradas en su plantilla.

La idea para reforzar el ataque que ya forman Alexander Sorloth y el propio Julián Álvarez es Jonathan David, procedente del Juventus, de 26 años, internacional canadiense y con ocho goles en el último curso en Italia, tras llegar hace un año desde el Lille, donde su eclosión goleadora fue evidente: 109 tantos en 232 partidos.

También quedan salidas por concretar de forma definitiva, como Obed Vargas, Thomas Lemar, Carlos Martín y, quizá, José María Giménez. El límite son las 23:59 hora española de este martes. Es el capítulo final del verano.