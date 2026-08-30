El Atlético de Madrid acecha a un nuevo delantero y decide un fichaje entre cinco nombres

Ángel Cotán 30 AGO 2026 - 17:42h.

La duda con Julián Álvarez obliga a ampliar el abanico

Mateu Alemany reconoce las conversaciones con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "El plan es clarísimo"

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El Atlético de Madrid venció y convenció en el Ramón Sánchez-Pizjuán pese a la incertidumbre de una expedición en la que no figuraba ningún delantero centro puro. Simeone resolvió con un inspiradísimo Álex Baena y un Ademola Lookman que ya carbura. No obstante, la gran actuación colectiva colchonera en Sevilla no varía la hoja de ruta en el cierre del mercado de fichajes.

Con Mateu Alemany a la cabeza, la dirección deportiva rojiblanca pone toda la carne en el asador por la ansiada llegada de un tercer delantero que complete el ataque del Cholo. El Atlético está avanzando por Jonathan David, pero con su futuro abierto, el club acecha un nuevo nombre y debe decidirse entre cinco nombres.

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El Atlético de Madrid acecha a un nuevo delantero

Según avanza MARCA, el Atlético de Madrid se ha interesado en las últimas horas por Richarlison. El atacante brasileño está inmerso en su último año de contrato en el Tottenham y ha solicitado al club inglés una salida tras las últimas inversiones realizadas en la plantilla. A esta baza se puede aferrar la entidad madrileña en unas hipotéticas negociaciones por su fichaje para abaratar el precio.

Más allá de Richarlison y Jonathan David, Mateu Alemany maneja otras tres opciones para la delantera. La citada fuente mantiene el interés en Nicolò Tresoldi, aunque su precio de salida complica en demasía su llegada al Metropolitano.

El alemán Nick Woltemade en calidad de cedido desde el Newcastle o el neerlandés Joshua Zirkzee, con su futuro abierto en el Manchester United y relacionado con otros clubes españoles, cierran un abanico de opciones que aguarda el movimiento final. Restan dos días.

Mateu Alemany aclara el plan con Julián Álvarez

Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, manifestó el pasado sábado que el plan "es clarísimo" con Julián Álvarez, del que espera que “se integre” de nuevo a los entrenamientos con el equipo “rápidamente” y “esté disponible” para el próximo partido contra el Athletic, el sábado que viene, cuando el mercado ya estará cerrado.

“El plan es clarísimo. Él (Julián Álvarez) tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del encuentro de este sábado entre el Atlético de Madrid y e Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Para entonces, el próximo sábado, el mercado ya habrá cerrado sus inscripciones tanto en España como en Inglaterra, que podría ser un destino del atacante en el caso de que decidiera salir finalmente del Atlético, una vez frustrada su intención de jugar en el Barcelona esta temporada.

“Hablamos mucho con él (con Julián Álvarez) todos. Ayer mismo en el entrenamiento estuve charlando con él y bien. Normalidad”, continuó el directivo del Atlético, responsable de los fichajes y las salidas del primer equipo del conjunto madrileño.

“Pienso que los espectadores están cansados de este tema. Hemos sido muy claros, muy contundentes”, abundó sobre el futuro de Julián Álvarez, al tiempo que se remitió a las palabras de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, que ya ha expresado “reiterada, clara y contundentemente” que el delantero argentino no será traspasado al Barcelona.