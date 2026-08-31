El Athletic desbloquea su mercado con Unai Vencedor y trabaja en dos movimientos finales

Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 17:53h.

En Ibaigane se esperan más movimientos en las últimas horas de mercado

Edin Terzic vacila a la prensa en Balaídos y se rinde a un jugador del Athletic: "Más trabajo"

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El Athletic Club recuperó la sonrisa en Balaídos. Edin Terzic fue el fiel reflejo de un equipo que sacaba la cabeza en LALIGA tras dos derrotas consecutivas. Los leones, en la primera gran noche del técnico de Menden, dejaron pistas importantes de lo que puede ser su estilo de juego este curso. Enfocados en la visita del Atlético de Madrid, la dirección deportiva que lidera Mikel González desbloquea el mercado athleticzale.

Este lunes, el club rojiblanco ha cerrado una de las operaciones en las que se trabajaba antes del cierre veraniego. Como avanza el Diario AS, Unai Vencedor ha desatascado su complicada situación en el Athletic y se marcha al Burgos.

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Aunque el centrocampista estaba a la espera de un equipo de Primera División, esta posibilidad no se ha producido y, aunque a la espera de la rescisión final de su contrato con el club bilbaíno, Unai Vencedor jugará en El Plantío.

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El Athletic desbloquea su mercado y trabaja en dos movimientos

El mercado estival rojiblanco no acaba aquí. Tras cerrar la salida de Unai Vencedor, el Athletic trabaja en lo que apuntan a ser sus dos últimos movimientos. Edin Terzic dejó definidas las situaciones de Andoni Gorosabel y Nico Serrano y ambos futbolistas buscan una solución en las últimas horas del mercado de fichajes.

El lateral derecho y el extremo izquierdo son las últimas operaciones importantes en las que se trabaja en Ibaigane. Con estas dos salidas, el Athletic confirmará su apuesta veraniega en el regreso de cedidos como Peio Canales o Beñat Gerenabarrena y no realizará fichajes.

También sale como cedido Aingeru Olabarrieta

El Athletic Club de Bilbao y el Eldense ha llegado a un acuerdo de cesión para que el futbolista Aingeru Olabarrieta sea jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, según confirmó este lunes la entidad alicantina mediante un comunicado oficial.

Aingeru Olabarrieta, de 20 años, es una de las perlas de la cantera de Lezama. Su progresión le llevó a debutar con el primer equipo rojiblanco antes de salir cedido al Andorra, en el que adquirió experiencia en LaLiga Hypermotion.

El nuevo jugador del Eldense es un extremo capaz de desenvolverse en ambas bandas y también como mediapunta. Según el club alicantino, Olabarrieta destaca por "su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para superar rivales en el uno contra uno". Con la llegada del futbolista vasco, el Eldense ha firmado a tres jugadores en las últimas 24 horas, tras las incorporaciones del defensa central Iker Regio y del atacante Waldo Rubio.