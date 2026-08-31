El Deportivo apunta alto por su último fichaje y todo queda en manos del futbolista

Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 16:53h.

El director deportivo habló recientemente del cierre de mercado herculino

Aubameyang destaca el apoyo de la afición y la importancia de la comunión con Riazor: "Increíble"

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A Coruña entera está con una sonrisa en la cara tras el vendaval de fútbol de su Deportivo el pasado domingo. Tras quedarse a medias en las anteriores jornadas, el equipo de Antonio Hidalgo pasó por encima de un Valencia CF que tiene muy mala pinta. Aubameyang volvió a enloquecer a un Riazor que, esta vez sí, fue el de siempre. Una armonía que podría coronarse con un último fichaje que aún no se descarta en las oficinas blanquiazules.

Desde que arrancó la ventana veraniega, Fernando Soriano ha sido uno de los directores deportivos más activos de toda LALIGA EA Sports. Tras realizar apuestas de todo tipo, siendo la última de ellas un Adama Traoré que aún tiene que ponerse a tono, el Deportivo de A Coruña busca rematar la planificación con una incorporación en la retaguardia.

El Deportivo apunta alto por su último fichaje

El eje de la zaga siempre ha sido una parcela que se ha observado con lupa en la plantilla herculina. Con la llegada de Bright Ede, el Deportivo respiraba ante la necesidad de nuevos cromos defensivos, aunque nunca cerró la puerta a más incorporaciones. La operación salida cobró importancia y los focos se centraron en un Dani Barcia que gana enteros para continuar en Riazor este curso. No obstante, hay una posibilidad abierta.

Según informa DXT Campeón, Fernando Soriano no se olvida de Diogo Leite. El espigado zaguero portugués, agente libre tras finalizar su contrato en el Unión Berlín, es uno de los centrales que gustan en la dirección deportiva, aunque su fichaje se ha enfriado en los últimos días.

Con horas por delante, el Dépor no cierra la puerta a Diogo Leite y todo queda en manos del propio jugador. Hay diferencias económicas en la operación, pero si el defensa activa directamente esta posibilidad, el zaguero luso puede completar el mercado deportivista. Aún se busca al central.

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Fernando Soriano habla claro del final de mercado

Antes de la disputa del Deportivo-Valencia, Fernando Soriano habló en DAZN sobre el cierre de mercado: "Lo normal es que no haya muchos movimientos. ¿Plantilla cerrada? Te diría que, en un principio sí, pero con 48 horas por delante en el mercado todo puede pasar. La idea es que ya esté cerrada". En materia de salidas, el director deportivo también dejó abiertos algunos casos: "La salida de Charlie está avanzada y el resto de casos (Eric Puerto, Barcia o José Ángel) tiene cada uno sus peculiaridades. En 72 horas se tomará una decisión, va lento".