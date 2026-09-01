Álvaro Borrego 01 SEP 2026 - 11:32h.

El Betis trabaja para concretar alguna salida y encontrar espacio salarial para Dani Ceballos

En directo, el último día del mercado de fichajes del Real Betis

Compartir







Dani Ceballos es el gran deseo del Real Betis en este último día de mercado. El centrocampista es la gran apuesta de la dirección deportiva, que hace algo más de un mes le trasladó ese compromiso de trabajar para hacerle hueco salarial y las partes se encuentran en contacto permanente a expensas de poder concretar su regreso. El club mantiene diálogo con los representantes del futbolista, que en todo momento están informados de los movimientos de la entidad para estampar la rúbrica de su nuevo contrato una vez se libere el espacio deseado. En cualquier caso, hay una máxima clara. Para poder inscribir tendrá que salir alguien.

Mientras tanto, el futbolista permanece en la provincia esperando que se pueda dar. Y así lo ha transmitido en sus propias redes sociales. "Confío en ti, Dios", ha expresado Dani Ceballos en su cuenta de Instagram, mostrando su claro deseo de que termine dándose luz verde a la operación.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Fidalgo, con tres opciones para salir del Betis

En lo que se refiere a Dani Ceballos, en una de las reuniones producidas durante el mes de julio el Real Betis solicitó al futbolista algo de tiempo para poder concretar nuevas ventas y ganar algo de límite salarial para poder hacerle hueco, para lo que el utrerano también debería poner de su parte. La venta frustrada de Nelson Deossa y la negativa de Gio Lo Celso a salir trastocaron los planes del club, y ahora los trabajos se centran en dar salida a jugadores como Álvaro Fidalgo, que sobre la mesa tiene interés de Getafe, Rayo Vallecano y Racing de Santander.

PUEDE INTERESARTE Nelson Deossa insiste en no salir pese a las ofertas que maneja el Betis

El deseo de Dani Ceballos se ha mantenido vigente durante todo el verano. Quiere regresar a casa y obtener estabilidad familiar, con sus hijos recién nacidos en su Utrera natal, y el diálogo se ha mantenido todos estos meses, con Manu Fajardo como hilo conductor de la negociación.

La realidad es la que es. El regreso de Dani Ceballos nunca ha sido una asignatura fácil. Con el Real Betis trabajando para hacerle hueco y el futbolista frenando otras ofertas a la espera de poder materializar el tan ansiado regreso... este debe producirse antes de terminar el día.