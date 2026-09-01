Basilio García Sevilla, 01 SEP 2026 - 10:39h.

El suizo, uno más en un entrenamiento con la única ausencia de Fabio Cardoso

En directo, el último día del Sevilla FC en el mercado de fichajes; suena Félix Correia y llega Stassin

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Mientras la atención de todo el sevillismo y de buena parte del club está en el último día de mercado de fichajes, el primer equipo del Sevilla FC comienza su trabajo semanal con la vista puesta ya en el partido del próximo domingo ante el RCD Espanyol. José Ignacio Navarro se encuentra cerrando fichajes como el de Lucas Stassin, pero Luis García Plaza ya tiene una novedad importante en el grupo que trabaja a sus órdenes: Rubén Vargas.

A poco más de 12 horas para que se cierre la ventana de transferencias, la presencia del suizo en el entrenamiento matinal de este martes es una prueba de lo que se ha estado informando en los últimos días, y es que tiene todas las papeletas para quedarse en la plantilla de cara a la recién iniciada temporada.

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El Sevilla había señalado la venta de Rubén Vargas como clave para dar un salto de calidad a la plantilla, pues el suizo liberaba un importante espacio en el límite salarial al generar una importante plusvalía y liberar uno de los sueldos más altos de la plantilla. Con todo, Olympiacos no ha terminado de presentar la propuesta que se esperaba en Nervión y el Bolonia, el otro equipo que preguntó por su situación, ya ha cerrado el puesto de extremo con la llegada de Samuel Mbangula, procedente del Werder Bremen alemán.

Ahora, la labor de Luis García Plaza será la de recuperar para la causa a uno de los hombres llamados a liderar al equipo, por peso específico y por calidad, después de haberle dejado fuera de las dos últimas convocatorias por la posibilidad de que se cerrara su traspaso.

Con todos menos Fabio Cardoso

Así, el entrenador madrileño ha contado este martes con toda su plantilla, con la única excepción de un Fabio Cardoso que debería salir en las próximas horas, aunque Agoumé, Isaac Romero y Robbie Ure se marcharon al gimnasio a hacer trabajo específico tras la charla. El luso, descartado desde el inicio de la pretemporada, aún ocupa una ficha en LALIGA EA SPORTS, pero la idea del club es que se desvincule, rescindiéndole el contrato si llegara a ser necesario.

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También ha estado Peque, pese a los rumores de última hora que le sitúan de regreso en el Racing de Santander tras la salida de Gustavo Puerta al Olympiacos, vía Nottinhgam Forest, así como Marcao, que sigue sin encontrar una salida.