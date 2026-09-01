En directo, el último día del Sevilla FC en el mercado de fichajes; suena Félix Correia y llega Stassin
Las últimas 24 horas de la ventana de fichajes en Nervión
La clave Rubén Vargas y la postura del Sevilla
Ha llegado el día D, o el 'deadline day' como dicen los ingleses, y el cierre del mercado de fichajes del Sevilla FC en este verano de 2026 promete emociones fuertes. José Ignacio Navarro, tras dar numerosas bajas y ha fichado a ocho jugadores -Juan Iglesias, Sangante, Jon Guridi Odysseas Vlachodimos, Julio Díaz, Fran González, Robbie Ure y Kochorashvili-, tiene que firmar dos o tres jugadores, al menos, para dar una plantilla competitiva a un Luis García Plaza que ha mostrado públicamente su enfado en los últimos días.
Durante el lunes, todos los esfuerzos se centraron en cerrar el delantero y el extremo que necesita el equipo, y los nombres de Lucas Stassin y Deivid Washington son los mejores colocados cuando comienzan las horas clave. Al belga, de hecho, ya se le espera este mediodía en la capital de Andalucía.
Todo puede ocurrir este martes en el Sevilla FC y en ElDesmarque estaremos para contártelo al minuto.
En directo, el 1 de septiembre del mercado de fichajes del Sevilla FC
A Lucas Stassin ya se le espera en Sevilla
El delantero belga procedente del Saint-Etienne arribará a la capital hispalense en las próximas horas.
Los términos de la operación están cerrados. Informaremos en ElDesmarque.
Félix Correia podría llegar en calidad de cedido
Según informa L'Equipe, el Sevilla trata con el Lille para conseguir la cesión de Félix Correia, extremo portugués de 25 años que jugó 48 partidos y marcó cinco goles la pasada temporada.
¡Bienvenidos un día más!
Ha llegado el último día de mercado y se esperan emociones fuertes en el Sevilla FC.
¡En ElDesmarque estamos para contártelo minuto a minuto!