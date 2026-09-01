A Lucas Stassin ya se le espera en Sevilla

Basilio García Álvaro Borrego Sevilla, 01 SEP 2026 - 08:00h.

Las últimas 24 horas de la ventana de fichajes en Nervión

La clave Rubén Vargas y la postura del Sevilla

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Ha llegado el día D, o el 'deadline day' como dicen los ingleses, y el cierre del mercado de fichajes del Sevilla FC en este verano de 2026 promete emociones fuertes. José Ignacio Navarro, tras dar numerosas bajas y ha fichado a ocho jugadores -Juan Iglesias, Sangante, Jon Guridi Odysseas Vlachodimos, Julio Díaz, Fran González, Robbie Ure y Kochorashvili-, tiene que firmar dos o tres jugadores, al menos, para dar una plantilla competitiva a un Luis García Plaza que ha mostrado públicamente su enfado en los últimos días.

Durante el lunes, todos los esfuerzos se centraron en cerrar el delantero y el extremo que necesita el equipo, y los nombres de Lucas Stassin y Deivid Washington son los mejores colocados cuando comienzan las horas clave. Al belga, de hecho, ya se le espera este mediodía en la capital de Andalucía.

Todo puede ocurrir este martes en el Sevilla FC y en ElDesmarque estaremos para contártelo al minuto.

En directo, el 1 de septiembre del mercado de fichajes del Sevilla FC