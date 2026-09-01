Basilio García Sevilla, 01 SEP 2026 - 12:06h.

Cerrados Stassin y Correia, José Ignacio Navarro busca un refuerzo más

En directo, el último día del Sevilla FC en el mercado de fichajes; cerrado Félix Correia

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Horas locas en el mercado de fichajes a nivel mundial, pero también a nivel local con el Sevilla FC buscando las piezas que le hacen falta de cara a la temporada 2026/27, ya iniciada y cuya primera oportunidad para hacer incorporaciones finaliza este martes. Con Lucas Stassin y Félix Correia de camino, no se descarta un tercer fichaje para reforzar el centro de la zaga o bien el centro del campo, siempre y cuando el límite salarial ofrezca esa posibilidad.

Tal y como desveló Rubén Uría este lunes, el Sevilla ha puesto sus ojos en José María Giménez, el defensa central uruguayo del Atlético de Madrid, que no vería con malos ojos la operación al haberse quedado definitivamente sin hueco en el cuadro colchonero con la llegada de Cuti Romero.

En Nervión están intentando dar con la fórmula para incorporar a Giménez, teniendo en cuenta las apreturas económicas que tiene y que el límite salarial del que dispone debe dar para Stassin, Félix Correia y el otro jugador en cuestión. De este modo, valoraría una cesión pagando un porcentaje de su ficha, pero este tiene que ser bastante bajo para cuadrar en la economía sevillista.

Es difícil, pero no imposible, que el Sevilla firme al uruguayo, pero se sigue peinando el mercado con la idea de incorporar a un tercer futbolista en este 1 de septiembre, que no será Deivid Wahington, descartado por la complejidad de la operación.

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Un pivote como Bogarde

En esas, vuelve a la palestra un nombre que apareció hace unos días en la prensa neerlandesa, el de Melayro Bogarde, pivote del LASK austriaco al que el Sevilla sigue la pista desde hace varias semanas y que también puede jugar como central e incluso como lateral derecho.

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Según ha publicado ABC de Sevilla, el club trabaja en dar salida a Manu Bueno e incorporar al neerlandés, internacional con Surinam y sobrino del exbarcelonista Winston Bogarde para más señas, que a sus 24 años es una de las piezas clave del campeón de la Bundesliga de Austria. La Fiorentina también andaba tras sus pasos, pero el LASK quería un traspaso superior a cinco millones de euros. No se puede descartar nada en el tramo final del mercado de fichajes.