Basilio García Sevilla, 30 AGO 2026 - 16:49h.

"¡En la vida!", contestó el jugador sobre la posibilidad de salir en este mercado

Quién es Miguel Sierra, el canterano al que Almeyda hizo debutar en el derbi

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De blanco y en Sevilla, Miguel Sierra confirmó su alternativa como futbolista de Primera División en el partido ante el Atlético de Madrid. El granadino, señalado como una de las grandes perlas de la cantera junto a Nico Guillén, está decidido a hacerse un hueco en el primer equipo nervionense y hacer buena la apuesta del club, que lo renovó la pasada primavera cuando le llegaban los cantos de sirena. Ha agarrado la camiseta de titular y no piensa en soltarla.

Al canterano se le alargó el contrato hasta 2029 y se le impuso una cláusula de rescisión de 20 millones de euros prácticamente en los primeros días de Luis García Plaza como entrenador sevillista. Es un chico con estrella, debutó con el primer equipo en un derbi ante el Real Betis y Matías Almeyda llegó a alinearlo en cinco partidos, mostrando a cuentagotas que tenía mucho que decir con el escudo nervionense.

Sin embargo, con el madrileño no jugó nada en la fase final de la pasada temporada. Ahora, con el jugador brillando en el primer equipo -ha marcado un gol, provocado una tarjeta roja y ha sido objeto de penalti en las tres primeras jornadas-, Luis García Plaza ha querido develar por qué no le alineó entonces y ahora sí cuenta con él. “Voy a desvelar una conversación privada que tuve con él, me la pones a huevo. El año pasado, con toda la plantilla que teníamos, que era en número muy grande, todo lo contrario que ahora, le dije, ‘Miguel, vamos en una situación muy complicada, estate muy tranquilo y prepárate para el año que viene’. Está jugando, está anotando, haciendo las cosas muy bien y me alegro por esas situaciones”.

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Así se fichó a Miguel Sierra

La dirección de cantera que comanda Agustín López venía haciendo un seguimiento del jugador desde que jugaba en cadetes en el Granada, y el club decidió hacer un esfuerzo para fichar a Miguel Sierra en el verano de 2024, abonando un pequeño traspaso -más porcentaje de una futura venta- a un Real Avilés que se había hecho con sus servicios una temporada antes, firmándolo hasta junio de 2026.

Formado en las categorías inferiores del Granada, su ciudad natal, se marchó a Asturias a un histórico, y sus prestaciones convencieron por Nervión, donde le seguían desde muy pequeño. Desde su llegada al Sevilla Atlético, en el club hablan de un jugador con desparpajo, descaro y buen golpeo de balón, justo lo que está demostrando en este inicio de temporada. Para muestra, el espectacular eslalon de 60 metros que realizó en la segunda parte para poner cara al gol a un Peque, con el que comparte agencia de representación, que no estuvo nada fino para rubricar esa acción. También, cómo no, su primer gol en LALIGA EA SPORTS en una acción en la que anduvo mucho más despierto que todo un campeón del mundo como Álex Grimaldo.

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Sus palabras tras el partido

“¡En la vida!”, contestó tras el partido cuando fue preguntado por la posibilidad de que se marchara antes de que acabe el mercado de fichajes. Su andadura en la élite está comenzando, pero en el club le señalan como una pieza importante para la temporada y, quién sabe, como un chico que puede generar una plusvalía importante en un futuro cercano. A sus 22 años, tiene toda una carrera por delante.

“La verdad es que no sabría describir cómo la sensación de meter el primer gol con el Sevilla. Se lo he dedicado a mi abuelo y me quedo muy contento con eso. Aunque el resultado no ha sido favorable, pero me quedo con eso. El míster me ha transmitido confianza desde el primer minuto. Es bastante cercano, yo me encuentro muy bien tanto con el equipo como con él, con lo que me pide. Me gusta que me exija siempre y estoy muy contento”, explicaba el jugador.