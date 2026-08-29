Basilio García 29 AGO 2026 - 20:14h.

El Sevilla busca el pleno de victorias en agosto y el Atlético llega afectado por la 'crisis Julián Álvarez'

El Atlético de Madrid llega a Sevilla sin delantero, con tres bajas de última hora y una novedad

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Ya hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este sábado, en la tercera jornada de LALIGA EA SPORTS, al Sevilla FC y al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ya tiene los onces titulares de Luis García Plaza, que reedita el que fuera su primer partido como entrenador en el coliseo nervionense, y Diego Pablo Simeone.

Los sevillistas llegan con un sorprendente pleno de puntos en las dos primeras jornadas, llegando a coliderar la tabla clasificatoria junto a equipos llamados a otras batallas, y también lo hacen con un equipo prácticamente en cuadro ante los pocos jugadores del primer equipo con los que cuenta el entrenador madrileño. Salvando las distancias, no es mejor la situación de los colchoneros, inmersos en plena crisis por el 'caso Julián Álvarez', sin delanteros y en una situación un tanto extraña cuando quedan tres días para que se cierre el mercado de fichajes.

El once confirmado de Luis García Plaza

El Sevilla sale con: Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; M. Sierra, Peque, Julio Díaz, Robbie Ure.

La alineación titular del Atlético de Madrid

El Atlético e Madrid salta al césped con: Por determinar.