Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 23:34h.

El granadino es el máximo goleador del Sevilla con dos goles en los amistosos estivales

Quién es Miguel Sierra, el canterano al que Almeyda hizo debutar en el derbi

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A Luis García Plaza no le queda más remedio que tirar de la cantera en esta pretemporada. No hay que engañarse, con solo nueve jugadores del primer equipo disponibles a estas alturas, la apuesta masiva por los chicos del filial del Sevilla FC es obligada, si bien es cierto que hay algunos que ya han levantado la mano para que se les considere de cara a la campaña que comienza en apenas tres semanas. Entre ellos está el gran goleador del amistoso de este domingo ante el Ceuta, Miguel Sierra.

El jugador granadino es una de las grandes perlas que se forman en la ciudad deportiva sevillista y, de hecho, el club ha hecho un esfuerzo importante para renovarle hasta 2029, confirmando el acuerdo dos meses y medio antes de que acabara su contrato y pudiera marcharse libre a cualquier otro club.

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Con la ampliación de contrato llegaba el compromiso de que Miguel Sierra hiciera la pretemporada con el primer equipo para que el entrenador que estuviera este verano pudiera valorarle. Pues bien, el chico ha dado un paso al frente y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de lo que va de pretemporada. De momento, ha partido de inicio formando parte del bloque de jugadores del primer equipo, y ha respondido marcando de penalti ante el Juventud de Torremolinos y concretando este domingo una bonita jugada de sabor canterano tras centro de Jesuly. También anotó su lanzamiento en la tanda de penaltis que cerró el Trofeo Puertas de Córdoba en favor del equipo nervionense.

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Pero su aportación no son solo sus goles, pues está demostrando verticalidad, calidad y clarividencia a la hora de ver el fútbol. Miguel Sierra ha sido el mejor del equipo ante el Ceuta y, a buen seguro, pasará el corte del tramo final de la pretemporada. De hecho, ante la tesitura que se presenta en el mercado y en la confección de la plantilla, apunta a titular en el debut liguero ante el Rayo Vallecano.

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Las sensaciones de Miguel Sierra

Tras el choque ante el Ceuta, el granadino ha atendido a los medios del club, agradeciendo la confianza de Luis García Plaza y pensando en grande, en el debut liguero. “El míster está confiando en mí y se lo agradezco. Me estoy encontrando muy bien y a seguir así. Y con gol, que es lo más importante en el fútbol. A los de arriba lo que nos da confianza es el gol y cuantos más sean, mejor".

"Son oportunidades que nos da el club, tenemos que aprovecharlas al máximo y es lo que estamos intentando en cada entrenamiento y en cada partido hasta el final", concretó como portavoz de los canteranos.