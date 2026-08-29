Basilio García Sevilla, 29 AGO 2026 - 23:35h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

La polémica del Sevilla-Atlético de Madrid: ¿Penalti a Kike Salas?

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El Sevilla FC ha caído derrotado por primera vez en lo que va de pretemporada ante el Atlético de Madrid, que impuso la gran diferencia de calidad que existe entre ambos equipos en el césped del Sánchez-Pizjuán. La primera parte sevillista fue malísima, mejorando tras el descanso, pero no lo suficiente para importunar a los de Diego Pablo Simeone.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los atléticos.

Odysseas (3): Transparente. Mal síntoma. La sensación es que ninguno de los tres goles colchoneros eran imparables. Posiblemente su peor partido en el Sevilla.

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Juan Iglesias (5): Se le vio cansado, poco clarividente en jugadas que debería haber solventado de otra manera un jugador de su experiencia. Acusó el golpe que le ha tenido entre algodones toda la semana.

Andrés Castrín (5): Descolocado en el 0-1, el Atlético llegaba en oleadas difíciles de contener en la primera mitad. Después, se consolidó en la defensa.

Kike Salas (6): Blando en la jugada del primer gol de Baena, tuvo el 1-1 en un disparo desde la frontal en el 23’ y fue creciendo en el banquillo. Tiene alma de líder.

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Suazo (2): Fácilmente desbordado en los ataques colchoneros, firmó una primera mitad calamitosa a nivel defensivo. En la segunda se tapó algo más, pero ha dado la nota negativa del mes de agosto.

Agoumé (5): No especialmente por su actuación individual, sino por el planteamiento del equipo, se vio ampliamente superado en la primera mitad, con un centro del campo que hacía aguas. Individualmente fue creciendo en el partido y es de los pocos que tiene algo de criterio en este equipo.

Guridi (4): Un mundo en encimar a Baena en la jugada del 0-3. Tuvo una muy buena al filo del descanso, pero en todo momento se vio ampliamente superado por Pablo Barrios, amo y señor del centro del campo este sábado. Fue cambiado a la primera.

Miguel Sierra (8): Ha agarrado con fuerza la camiseta de titular, no quiere que se la quiten y en un partido espeso de todo el equipo fue el único capaz de despertar los aplausos del sevillismo. Gol como premió a su partido. Acabó fundido. Este sí está renovado.

Peque (3): Muy poquita cosa, y encima necesita muchos toques para intentar genera algo. Una pena cómo malogró el jugadón de Sierra al inicio de la segunda mitad, precisamente te por esa falta de calidad necesaria para jugar a la primera. Bronca monumental al ser sustituido.

Julio Díaz (2): Perdidísimo, descolocado, con poca confianza. Francamente mal en su debut como titular ante el equipo en el que se formó. Urge un extremo para que pueda empezar a jugar como lateral y, a poco que rinda, relegar a Suazo.

Robbie Ure (5): Se ve que su oficio es el de delantero centro, pero esos precisamente viven del gol y, aunque merodea siempre las dianas blanquirrojas, estuvo algo tosco en sus posibilidades de batir la portería de Oblak.

Suplentes:

Kochorashvili (5): Su primer toque como sevillista casi fue gol. No ha venido a pasar desapercibido.

Ejuke (5): Nació para revolucionar partidos. Salió con el equipo desahuciado y le metió nervio a su estilo, contribuyendo a que el Atlético se fuera echando hacia atrás. No sobra, aunque jamás aprenderá a jugar con un espacio delante.

Isaac Romero (5): Casa vez que juega como segundo delantero demuestra que ese es su lugar. Le dio algo de electricidad al equipo en su salida.

Alfon (4): Mal. Sin chispa. Fuera de forma. No dio una en los pocos minutos que estuvo en el campo.

Entrenador

Luis García Plaza (4): Aunque tenga la excusa, que la tiene, de la falta de efectivos, el planteamiento de la primera mitad fue muy deficiente, dejando el partido a merced de la velocidad del Atlético y la calidad de Pablo Barrios. Con los cambios mejoró lo que era fácilmente mejorable. Ahora, solo toca esperar que le pongan en sus manos una plantilla más solvente que la que tiene ahora mismo, con seis puntos que parecen milagrosos.